Mirella protagoniza cena quente com Maria Venture em reality: VÍDEO

A nova temporada do ‘De Férias Com o Ex Caribe’, apelidado de ‘Salseiro VIP’ estreia na próxima terça-feira (15) e diversos spoilers já estão circulando por aí. Um deles é uma cena quente entre MC Mirella e Maria Venture. Em um vídeo divulgado pela própria ‘MTV’, as duas aparecem conversando no banheiro na mansão quando, de repente, começam com um ‘super beijaço’.

Mas essa não foi a primeira cena marcante de Mirella durante o reality. É que o ‘De Férias’ ainda nem foi ao ar, mas um beijo caliente entre a cantora e influenciador digital, Lipe Ribeiro, também ganhou destaque a web nas últimas semanas. Os dois chegaram a ir para um ‘date’ durante o programa, onde alguns spoilers também foram revelados como beijão, lambida na barrida e mais.

A cena quente entre Mirella e Maria Venture atiçou a web nesta sexta-feira (11). “Mariaaaaaa, tô chocada com você. Mulher tem atitude! Amei”, opinou essa pessoa. “Put* que par*u, essa Maria tem pegada, queria tá no lugar da Mirella”, desejou uma outra. “Meu Deus, que cena! Queria estar no meio? Queria. Achava que eu era hétero? Achava. E agora? (risos)”, brincou ainda uma terceira internauta.

Logo após o fim das gravações, em agosto, Mirella publicou uma sequência de tuítes onde fez um desabafo e afirmou que errou feio no programa. “Sabe aquele vídeo que eu postei falando antes de ir pro DFCEX [De Férias Com o Ex]? Errar, errar e errar? Pois é, é isso mesmo. Ô garota. Eu vivi aquilo tão intensamente e me joguei tanto que olha…. P*rra, bad. Eu errei muito feio. Ok, bad, é isso, atura sua bad agora”, escreveu a MC.

Saiba quem aproveitou a primeira suíte master

No mês passado, esta colunista, que tem amigos espalhados por todos os cantos, contou um acontecimento da nova temporada do ‘De Férias Com o Ex’. Como já cansamos de dizer que não somos baú para guardar segredos, esta coluna revelou quais participantes foram para a primeira suíte master.

O tablet tocou e as celebridades que tiveram direito a aproveitar o quarto de luxo do De Férias Com o Ex foram: Jhenyfer Dulz, a famosa Bifão, e Lucas Albert. Os dois integram o elenco principal da nova temporada, ao lado de: MC Mirella, Bruno Magri, Lumena Aleluia, Gabriel Rocha, Maria Venture, Lipe Ribeiro, Marina Gregory e WL Guimaraes.

VEJA OS VÍDEOS: