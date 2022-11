Mudanças no salário-mínimo: saiba quanto os trabalhadores irão receber em 2023

O salário mínimo se trata do menor valor que um trabalhador pode receber como remuneração por suas funções. Assim, ele é considerado como a quantia mínima para que alguém consiga sobreviver. Vale a pena lembrar que, no entanto, não são apenas os trabalhadores que podem receber o salário mínimo. Isso ocorre já que há uma série de direitos e benefícios que se apoiam nesse valor para realizar os depósitos necessários.

É o caso, por exemplo, do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que não pode pagar um benefício que seja inferior a essa quantia. É importante destacar que, dos cerca de 37,5 milhões de segurados da autarquia, aproximadamente 60% recebem o valor de um salário mínimo. Além disso, esse valor também é o máximo que os cidadãos podem receber de abono salarial PIS/Pasep, por exemplo. Todos os anos o salário mínimo passa por reajustes e, portanto, no próximo ano ele terá um novo valor.

Reajuste do valor

Antes de mais nada, é importante explicar que o reajuste da quantia do salário mínimo acontece de acordo com regras. De acordo com a legislação atual, o reajuste não pode ser menor do que a inflação. Isso ocorre já que, do contrário, a população poderia perder o poder de compra de um ano para o outro.

Dessa maneira, o reajuste segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), principal “termômetro” da inflação no país. Nos últimos anos, o reajuste do salário apenas foi suficiente para cobrir a inflação, sem superá-la. Em outras palavras, isso significa que os trabalhadores não tiveram um ganho real de um ano para o outro.

Salário mínimo de 2023 confirmado?

O Governo Federal chegou a enviar ao Congresso Nacional uma proposta orçamentária na qual estava incluso o valor previsto para o salário mínimo de 2023. Assim, a quantia era de R$ 1.302. Conforme o resultado das eleições, no entanto, haverá uma troca de governo federal no próximo ano, o que poderá alterar muitos aspectos.

Um deles é referente ao salário mínimo, já que o próximo presidente realizou uma promessa de campanha que dizia que os trabalhadores receberiam um reajuste acima da inflação, o que, conforme ele, não acontece desde 2019.

Não se sabe ainda, ao certo, qual será o valor, mas a equipe econômica do próximo governo já estuda formas de fazer com que o aumento ocorra. Isso ocorre já que durante a campanha não houve nenhum anúncio oficial a respeito do valor exato.

De acordo com as informações recentes de membros ligados ao próximo governo, pode ser que o reajuste leve em consideração a média do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos cinco anos.

Valor ideal é diferente da realidade

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), por meio da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgou qual seria o valor ideal para que uma família de quatro pessoas pudesse ter as necessidades básicas atendidas no Brasil em julho de 2022. De acordo com a instituição, a quantia mínima deveria ser de R$ 6.388,55, salário bem distante da realidade atual.

Salário mínimo de R$ 1.400?

Como mencionado anteriormente, o futuro presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), eleito no último dia 31 de outubro, afirmou que mudará o cálculo base para o reajuste salarial. Agora, além do reajuste levar em conta o INPC, irá considerar também o PIB.

Neste sentido, uma novíssima atualização sobre os valores está sendo divulgada. De acordo com as informações dispostas pela equipe de Lula, a estimativa é que o salário mínimo vigente para 2023 seja de R$ 1.320,00.

Vale ressaltar, no entanto, que o reajuste ainda não está fixado. Isso porque, o processo de transição governamental ainda está em vigor. Ou seja, só será possível firmar um valor, quando o futuro presidente já estiver estabalizado, perante o Governo Federal.

Dicas práticas para aumentar o seu salário

Ter um aumento salarial é um desejo um tanto quanto presente na vida dos trabalhadores. Isso porque, uma maior remuneração, além de servir como incentivo para um bom trabalho, também pode ser essencial na vida de alguns contribuintes.

Acontece, no entanto, que a maioria dos trabalhadores não sabem como abordar o chefe para pedir o tão sonhado aumento. Porém, muitas das vezes pode acontecer do próprio patrão observar a presença ativa de um funcionário, oferenco uma promoção.

Logo, as existem algumas dicas práticas que podem agregar muito na hora de um pedido de aumento salarial. São elas: