Sicredi aborda crédito para projetos ESG na COP-27, no Egito

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, participa da COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, em Sharm El Sheikh, no Egito. Com uma palestra no dia 9 de novembro, o gerente de Operações Estruturadas e Finanças Sustentáveis do Sicredi, João Pedro Segabinazzi Stephanou, apresentou cases de concessão de crédito para projetos ESG, como energia renovável e diversidade.

“É uma honra termos sido convidados pela CNI, CNA e pelo Sebrae Mato Grosso para participar da COP27. ESG é um tema que norteia nossas ações. As nossas soluções de crédito voltadas para energia renovável e os investimentos que fazemos em projetos de diversidade, como o Mulheres Micro e Pequenas Empreendedoras (MMPE), são apenas dois exemplos de iniciativas do Sicredi”, afirma João Pedro Stephanou, gerente de Operações Estruturadas e Finanças Sustentáveis do Sicredi.

A apresentação levada à conferência, além de mostrar o modelo de funcionamento do cooperativismo e do Sicredi, ainda explica o projeto Mulheres Micro e Pequenas Empreendedoras (MMPE) e as concessões para energias renováveis. Na solução voltada a mulheres empreendedoras, em 2021, o Sicredi concedeu mais de R$ 5 bilhões em financiamentos para empreendimentos femininos em mais de 251 mil operações ao redor do Brasil. Foram mais de 50 mil mulheres brasileiras impactadas positivamente pelo crédito concedido pela instituição.

Já para soluções de energia renovável, o Sicredi concedeu mais de R$ 3 bilhões em crédito em 2021. Com foco em energia solar, a instituição oferece financiamentos que podem ser utilizados para aquisição ou instalação de qualquer tecnologia que se beneficie dessa energia para fins de eletricidade ou energia térmica. O crédito atende os associados tanto Pessoa Física, quanto empresas (Pessoa Jurídica) e agronegócio.

“Estamos focados em aprimorar e ampliar cada vez mais as concessões de crédito para projetos ESG. No caso do MMPE, por exemplo, em janeiro de 2021, concedemos R$ 260 milhões e em dezembro do mesmo ano, saltamos para R$ 508 milhões, um aumento de quase 100% em menos de um ano. E os resultados dos projetos de energia renovável também são destaque, já temos uma carteira de R$ 5,5 bilhões e 119 mil operações, sendo que mais de metade (66 mil) são para pessoas físicas”, comenta Stephanou.