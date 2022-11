STF rastreia empresários que financiaram bloqueios em rodovias e manifestações

Nesta terça-feira, o ministro do STF Alexandre de Moraes se reuniu com os procuradores de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. Depois da reunião, os procuradores admitiram que há indícios da atuação de empresários por trás dos bloqueios de estradas no país.

