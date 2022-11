VÍDEO: criminoso invade distribuidora no Acre, rende atendente e rouba pertences

A Distribuidora de água e gás Reis e Filhos foi vítima de roubo na tarde desta terça-feira (15), na Rua Roraima, no bairro Samaúma 1, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, dois criminosos chegaram em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, chegaram no local e o condutor ficou do outro lado da rua, quando o comparsa desceu e de posse de um revólver entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. O criminoso ameaçou a atendente com a arma e conseguiu subtrair um celular, uma máquina de cartão e dinheiro.

Antes de sair, o assaltante foi até o entregador que chegou no local e não percebeu a presença do acusado que estava fazendo o limpa no caixa. Após a ação, o bandido voltou correndo para a moto e fugiu com o comparsa dele.

Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmaras de segurança do comércio. O caso foi registrado da Delegacia de Polícia Civil e será investigado pela Polícia Civil de Brasiléia.