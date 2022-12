Concursos da AGU e TRF-1 têm bancas definidas e contratadas

A Advocacia-Geral da União (AGU) definiu a banca que ficará responsável pelo seu novo concurso. Conforme dispensa de licitação publicada nesta terça-feira (6/12), no Diário Oficial da União (DOU), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) estará à frente da nova seleção.

Com a banca definida, a próxima etapa será a formalização do contrato entre as partes. Somente após a conclusão dessa etapa, o edital poderá ser publicado.

A expectativa do procurador-geral federal, Miguel Cabrera Kauam, é para que o edital seja publicado ainda em 2022. A oferta será de 300 vagas, sendo 100 para a carreira de advogado da União, 100 para procurador federal e 100 para procurador da Fazenda Nacional.

TRF-1

Conforme extrato de contrato publicado nesta terça, no Diário Oficial da União, o certame do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para juiz federal substituto da primeira região também está com a banca definida.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi oficializada como a responsável pelo concurso público. Com isso, o edital pode ser publicado a qualquer momento.