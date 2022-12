Lula confirma Gleisi fora da Esplanada e sinaliza distribuição equilibrada de ministérios entre partidos

Em reunião com deputados e senadores do PT, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ouviu demandas de correligionários sobre a composição do governo e confirmou que a presidente nacional do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PR), não encabeçará nenhum ministério. A ideia é que a dirigente permaneça à frente da legenda, responsável por negociações internas e também com outras siglas.

Essa decisão é vista como solução para minar uma eventual disputa interna para comandar o partido, já que José Guimarães (PT-CE) e Márcio Macêdo (PT-SE) demonstravam interesse em assumir o posto. Se fosse escalada para um ministério, Gleisi teria que deixar o comando da legenda, conforme prevê o regimento interno.

- Publicidade-

Segundo apurou o Valor, parlamentares do PT defenderam que pastas ligadas à área social, como Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, fiquem sob o comando do partido.

Apesar das demandas, Lula teria sinalizado que ouvirá as preferências de cada uma das legendas aliadas para fazer uma distribuição equilibrada entre todos que estão dispostos a compor a base de seu governo.

A expectativa é que o PT formalize suas preferências sobre cargos no primeiro escalão do governo em reunião do diretório nacional na próxima semana, em 8 de dezembro. O petista pretende iniciar a escalação de futuros ministros apenas depois da diplomação, prevista para o dia 12.

Leia mais em Valor Econômico.