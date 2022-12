Mãe de Pelé tem 100 anos e vive longe dos holofotes com filha em Santos

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tratando complicações de um câncer no cólon, Pelé teve a companhia de cinco dos sete filhos que teve ao longo da vida, além da presença de alguns netos e de sua mulher, Márcia Aoki. No entanto, uma figura importante da vida do ex-craque segue longe dos holofotes, sua mãe, Celeste Arantes do Nascimento.

A mãe o Rei do Futebol completou 100 anos no dia 20 de novembro deste ano, data da abertura da Copa do Mundo do Catar. Pelé publicou uma dedicatória e agradeceu a dona Celeste pelos ensinamentos ao longo da vida.

“Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, escreveu ele em post no Instagram.

