Mesmo sem o hexa, Weverton fez história ao ser o segundo nortista a jogar uma copa

Apenas dois atletas nascidos na Região Norte do país tiveram a honra de jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira de futebol. O craque, ídolo do Corinthians, Sócrates, nascido em Belém do Pará e o acreano Weverton.

Sócrates jogou pela amarelinha na Copa de 1982, onde foi capitão da Seleção, que acabou sendo elimina nas quartas, derrotado pela Itália.

Mesmo sendo eliminado, Weverton conquistou um fato inédito. Além de ser o primeiro e único acreano a jogar pela seleção, foi o único goleiro da Região Norte a vestir a canarinho em uma Copa. Algo histórico para alguém que saiu da periferia de Rio Branco.