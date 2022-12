Segunda edição do Point Of Science Acre ocorre na próxima segunda-feira

O Point of Science é uma inspiração no Pint of Science que é o maior debate de ciência do mundo que ocorre fora dos ambientes universitários.

O festival visa oferecer palestras relevantes sobre as últimas pesquisas científicas em um formato acessível ao público – principalmente em bares, cafés, exposições e outros espaços públicos.

A criatividade é uma característica que está diretamente ligada à existência humana. No entanto, ela nem sempre teve atenção estratégica para a economia. O Point Of Science Acre, em sua segunda edição, tem o desafio de realizar essas conexões amplas entre economia, inovação, arte, ciência e cultura.

O Point Of Science ocorre na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, no Garagem Club Motorcycle, no bairro Ipase, em Rio Branco.