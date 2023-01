Atriz e roteirista: saiba quem é a nova namorada de Fábio Porchat

Fábio Porchat está de namorada nova. Trata-se da humorista Priscila Castello Branco. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV, por meio do qual revelou-se que o envolvimento começou antes mesmo de ser anunciada a separação do apresentador com a produtora Nataly Mega. O fim do casamento de Porchat foi noticiado com exclusividade pela coluna LeoDias, há uma semana. Nossa reportagem reuniu informações sobre Priscila Castello Branco, e os detalhes você confere agora.

Porchat e Priscila se conheceram durante as gravações do reality show Futuro Ex Porta, do canal Porta dos Fundos, no YouTube, do qual ele é sócio. A competição recebeu mais de sete mil inscrições, e ela foi uma das 10 selecionadas; porém, foi a sexta eliminada.

- Publicidade-

Priscila também é atriz e roteirista. Já fez participações em novelas da TV Globo, como Deus, Salve o Rei, além de séries, como Suburbanos e Chamado Central. Esteve ainda na série Homens?, estrelada por Porchat na Amazon Prime Video.

Cruzeiro

No dia em que a coluna LeoDias noticiou o fim do casamento de Porchat, ele e Priscila estavam em um cruzeiro pela Antártida. Por lá, aliás, eles não faziam a menor questão de esconder o relacionamento, trocando, inclusive, carícias em áreas públicas. Além disso, ele a apresentava como namorada.

Em contrapartida, Priscila não compartilhou nenhum momento do cruzeiro. Porchat, apesar de ter feito fotos da viagem, não publicou nada em que apareciam juntos.

Na publicação no Instagram em que falou da separação, o apresentador escreveu que Nataly e ele haviam combinado de só anunciar o término depois do Carnaval.