Coluna do Moisés Alencastro traz o retorno de Marina ao Ministério de Meio Ambiente

Emoção

A subida da rampa, com Lula Inácio Lula da Silva, na cerimônia de posse como presidente do Brasil, no domingo (1/1), ao lado de oito representantes da sociedade civil brasileira, foi de um simbolismo claro, de uma dimensão histórica do momento e o encenou de forma marcante. Pela primeira vez o povo brasileiro adentrou o Palácio do Planalto com toda a sua riqueza, diversidade e variedade, com sua resistência e sua criatividade.

O ato, além de gerar comoção, transmitiu uma importante mensagem: de que o governo terá como foco esses setores da sociedade. O desafio é grande, mas a torcida também é. A sociedade e o país agradecem.

Meio Ambiente

A acreana Marina Silva é a nova Ministra do Meio Ambiente. Deputada federal eleita pela Rede em São Paulo em 2022 retorna, então, 15 anos depois, com o desafio de fechar a porteira da destruição, conter o desmatamento e recolocar o Brasil na liderança das discussões climáticas.

Para ela, desta vez a política ambiental será um das prioridades do governo como um todo e não só do Ministério do Meio Ambiente. Estamos na torcida, Marina! Foto: Evaristo Sá.

Amazônia

Saiu no Blog da SOS Amazônia: Com a iminência de um colapso socioambiental e com o aumento dos efeitos das mudanças climáticas, os olhos do mundo se voltam para a Amazônia e o bioma deve receber especial atenção do novo governo. O presidente Lula pretende agendar ainda para o primeiro semestre a Cúpula da Amazônia, que irá reunir presidentes e representes dos nove países que abrigam a Floresta Amazônica: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, França (Guiana Francesa) e Suriname.

***Entre as principais mudanças no cenário ambiental, Lula reativou o Fundo Amazônia, que havia sido suspenso em 2019, pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixando retido 3,2 bilhões de reais. A retomada do Fundo Amazônia foi uma das primeiras decisões de Lula, certamente por reconhecer que se trata de um grande portal de investimentos para a proteção dos biomas, com aporte de recursos da Alemanha e Noruega.

***Com a liberação do fundo, o recurso poderá ser aplicado por ONGs, órgãos federais e governos municipais e estaduais no combate ao desmatamento, prevenção de incêndios e queimadas e promoção da economia florestal, com o fortalecimento de atividades produtivas sustentáveis.

Ministério dos Povos Originários

Os povos originários do Brasil ganham, pela primeira vez na história do país, representatividade ministerial com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, entregue a Sônia Guajajara, deputada federal eleita pelo estado de São Paulo. Além de Sônia, Joênia Wapixana se tornou a primeira indígena a assumir a liderança da Funai.

*Guajajara foi escolhida pela revista Time como uma das cem pessoas mais influentes do mundo em 2022, na categoria Pioneiros, pelo seu trabalho em defesa dos povos indígenas e de seus territórios. Nascida na Terra Indígena Araribóia, no interior do Maranhão, desenvolveu seu ativismo desde a juventude, diante das dificuldades enfrentadas na defesa de seu território de origem.

* O Ministério dos Povos Originários terá o grande desafio de aglutinar políticas voltadas aos 305 povos indígenas brasileiros, assim como a defesa de seus territórios. Foto: Sérgio Lima.

Acre na posse do Lula

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro, atraiu para Brasília, a capital do poder, dezenas de milhares de eleitores de todos os cantos do Brasil. O Acre não podia ficar de fora dessa grande festa da democracia. Na foto, socióloga Jaycelene Brasil, o jornalista de Amazônia Leandro Chaves e as artistas Camila Cabeça e Juliana Albuquerque comprovam que o Brasil está feliz de novo. Eles festejaram o retorno de Lula à presidência no grandioso Festival do Futuro, que contou com a participação de mais de 40 artistas de renome, entre eles Martinho da Vila, Zélia Duncan, Pabblo Vittar e Johnny Hooker.

Mestre

O jornalista e professor Jaidesson Peres foi aprovado com louvor na defesa de sua dissertação de mestrado, realizada na última sexta (30). Discente do Programa de Pós-Graduação em Letras Linguagem e Identidade, da Universidade Federal do Acre (Ufac), ele produziu um estudo comparativo das poéticas de Thiago de Mello, autor amazonense, e Jorge Nájar, autor de Pucallpa, representando a Amazônia peruana. O trabalho colocou em evidência as relações dessa poesia com os espaços amazônicos e os sentimentos daí decorrentes. Muito elogiado pelos examinadores tanto pela abordagem quanto pela escrita, Jaidesson entrou em 2023 com o título de mestre. Sucesso, querido!

Noites Alienígenas na listas dos melhores filmes do ano

O ano de 2022 não foi necessariamente fácil para o cinema brasileiro. Depois de dois anos muito afetados pela pandemia da covid-19 e ainda sob a sombra de um governo federal que desarticulou políticas fundamentais para a saúde da nossa cadeia audiovisual. Mas, felizmente, o cinema parece que finalmente ter voltado ao seu fluxo normal em 2022.

***Os estúdios trouxeram um cronograma bastante consistente de lançamentos e o público se sentiu cada vez mais motivado a retornar às salas. E o resultado foi uma quantidade colossal de grandes estreias chegando de janeiro a dezembro.

***E como todo ano acontece a lista dos melhores filmes nacionais lançados no ano, feita pelo crítico Luiz Lanin, do jornal Estadão, saiu na última terça-feira (03). O filme acreano “Noites Alienígenas” grande vencedor do 50º Festival de Cinema de Gramado – A produção conquistou quatro prêmios na noite deste sábado: melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante – ocupa a 12ª posição dessa lista. Parabéns, Sérgio de Carvalho!

Brechó do Ciclujur

A irmandade do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Juramidam convida para mais uma edição do famoso “Brechó do Ciclujur”, que será realizado neste domingo, dia 8 de janeiro, a partir das 10h, com peças de qualidade, artigos diversos e deliciosos quitutes.

***Roupas masculinas e femininas para adultos e crianças, calçados, acessórios, utensílios domésticos, brinquedos e pula-pula para as crianças! No cardápio, sucos, bolos, panqueca, charuto e muito mais.

***Quando: 8 de janeiro (domingo), a partir das 10h

Onde: Rua Antônio Gomes da Silva, nº 344, bairro Irineu Serra (pesquisar por Ciclujur no Google Maps) Idade nova

O queridíssimo Gigi Hanan comemorou novo ano de vida na quarta-feira (4). O lugar escolhido para a celebração foi em Carneiro, badalada praia de Pernambuco, o passou, também, a virada do ano. Na foto rodeado de #bffs Raquel Poersch, Mariana Ancão, Ígara Formigheri e Paula Dossa. Felicidade!

Parabéns, Saluana!

Uma turma boa se reuniu na sexta-feira, 28 de dezembro, na casa de Mabel Cristina, para comemorar aniversário de Saluana Bomfim. E como não poderia deixar de ser, animação foi o que não faltou. Na foto: Moisés Alencastro, Mabel Cristina, Saluana Bomfim, Edna Valente, Lidiane Moraes é Dito Saturnino.