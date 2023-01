Saiba quais são os números de telefone que os golpistas mais utilizam

Os golpes estão cada vez mais sofisticados e aprimorados, utilizando a tecnologia como uma aliada dos criminosos para roubar dinheiro e dados pessoais das vítimas. O celular se tornou um dos meios mais utilizados para a aplicação dos golpes, seja através de ligações telefônicas, mensagens pelo WhatsApp ou SMS.

Apesar de já ter ser tornado conhecido de boa parte da população, o golpe do 0800 ou do falso atendimento continua fazendo vítimas. As características mudam, mas os números utilizados neste tipo de crime permanecem os mesmos, por isso vamos listar quais sãos os números mais recorrentes e te ajudar a identificar quando se trata de um golpe.

Como o golpe do 0800 é aplicado?

O golpe costuma acontecer da seguinte forma, a vítima recebe um SMS contendo informações sobre uma suposta transação financeira realizada com o seu cartão ou utilizando os dados da sua conta bancária, com valores elevados. O texto pede para que a vítima ligue para a central de atendimento da instituição por meio do número de telefone 0800 ou clique no link enviado para ligar automaticamente.

Ao realizar a chamada, quem atende do outro lado da linha é o golpista que se passa por um funcionário do banco ou da instituição financeira. Durante o suposto atendimento, ele pede para que informe seus dados pessoais e financeiros, incluindo a senha da conta bancária e até mesmo algum código de confirmação.

Devido ao sentimento de urgência em resolver a situação o quanto antes, a pessoa acaba fornecendo seus dados e os códigos de autenticação para operações financeiras, caindo no golpe. O prefixo 0800 costuma ser usado para passar a imagem de credibilidade e ganhar a confiança da vítima, tendo em vista que o número é usado por empresas conhecidas e por órgãos do governo.

Números de telefones mais usados pelos golpistas

O Tellows, base de dados que cadastra diversos números telefônicos do Brasil e do mundo, possui uma extensa quantidade de telefones cadastrados e, para ajudar as pessoas na identificação de quem está ligando, eles criaram uma lista com números cujas avaliações estão associadas a práticas criminosas.

Os números 0800 915 3002, 0800 9153 004, 0800 545 4054 e 0800 168 7070 estão entre os mais acessados. Os usuários relatam experiências parecidas, com um conjunto de práticas que são seguidas pelos golpistas, os quais fazem uso dos mesmos números de telefone. Como os números com 0800 são uma forma legítima de comunicação é difícil impedir essa tentativa de golpe.

Dessa forma, a melhor maneira de se proteger é nunca informar seus dados pessoais e financeiros por telefone, sem antes ter certeza absoluta de que se trata da operadora do seu cartão ou do banco. Caso receba qualquer mensagem ou ligação suspeita ignore e entre em contato por meio de um telefone oficial ou do aplicativo.

Principais golpes praticados na internet

Por fim, é importante estar sempre protegido e, mais do que isso, precavido quando o assunto é internet.

Muitas pessoas passam bastante tempo online e esquecem dos riscos que estão sempre à espreita.

Por isso, fique atento para alguns dos principais golpes praticados na internet hoje em dia e que fazem milhares de vítimas:

Furto de identidade: estamos falando daqueles golpes (populares no WhatsApp) de pessoas que fingem ser outras. O golpe do pix é um clássico neste sentido;

Antecipação de recursos: sabe quando o bandido mente para a vítima para conseguir suas informações confidenciais? Esse é o tipo de golpe que mais cresceu em algumas redes sociais;

Pishing: mais antigo, mas ainda muito usado, essa é a técnica de usar links maldosos ou outras formas de enganação que levam aos dados ou informações de uma pessoa;

Pharming: quando um site leva o usuário para outro que é falso. Neste caso, vazamento de dados é comum;

Golpe do comércio eletrônico: finalmente, aqueles golpes mais elaborados em que o golpista cria uma loja que não existe ou promete vender produtos que também não existe.

Como ligar restrito

Por fim, quem está com medo de sofrer algum tipo de golpe ou recebeu alguma chamada de um número suspeito deve ficar atento.

É possível hoje em dia ligar restrito e isso significa adicionar um número privado para quem as pessoas não fiquem reconhecendo seu celular.

A saber, a boa notícia é possível “esconder o número para fazer uma ligação” tanto do iPhone quanto de um celular Android.