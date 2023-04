Idosa é agredida por jovem após discussão sobre coleira de cachorro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher empurrando uma idosa, de 66 anos, após uma discussão sobre a ausência de coleira no cachorro da agressora. O caso aconteceu no sábado (15/4), na frente de um residencial na Avenida Parque Águas Claras.

No vídeo, a mulher é agredida duas vezes. Em um dos momentos, a idosa, com o cachorro, quase cai no chão após ser empurrada pela mulher. Em outro momento, após uma discussão, a mulher empurra a idosa contra uma caixa de hidrantes. Veja o vídeo AQUI!