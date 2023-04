Jackie: acreana participa da instalação de Rotary Club voltado à causa autista no Pará; confira

Os Descordantes celebram a boa música após ‘jejum’ imposto pela pandemia

Com a Concha Acústica lotada de fãs, a banda Os Descordantes realizou um show no domingo (9), para celebrar os sucessos que embalaram seus 10 anos de carreira e lançar a nova canção “Um mês”, que já conta com mais de 1 mil visualizações no Youtube. O show foi realizado no domingo de Páscoa (9), e teve a abertura das bandas autorais Jambú Elétrico, Hilydae, Duda Modesto e Tarja.

Uma noite que ficou registrada na memória dos amantes do rock e da banda, com a presença de fãs entusiasmados, que cantaram todos os sucessos do início ao final do show, e receberam os músicos com muito carinho. Além do trio Dito Bruzugú (voz e guitarra), Saulo Olímpio (baixo) e Heriko Rocha (teclados), também tocaram os músicos de apoio Sotero Júnior (bateria) e Felipe Queiroga (guitarra). As fotos são de Paulo Martins.

Auxílio às vítimas das enchentes

Com caráter beneficente, o evento teve arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e roupas para os desabrigados pela cheia do Rio Acre, graças ao patrocínio do Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT e da Fundação de Cultura Elias Mansour; da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil; e da marca acreana Made In Acre.

Soma Fashion Experience

Um dos eventos de moda mais surpreendentes que já participei foi o Soma Fashion Experience, com fashion show de seis marcas do Grupo Soma, maior conglomerado de moda do Brasil, ocorrido no dia 31, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Além dos espaços super caprichados das marcas, apresentações culturais, DJs, decoração e serviços impecáveis, coquetel volante e bares com serviços ininterruptos, o evento realizou a apresentação das novas coleções de verão 2024 de seis marcas do grupo: Animale, Animale Jeans, Farm, Fábula, Foxton, Cris Barros, Off Premium, Maria Filó, NV, Hering e Dzarm.

A grande surpresa foi o inesperado show musical e dançante da Hering comandado por Marisa Monte e Seu Jorge. Um show pra ficar registrado na história, com destaque para a representatividade e diversidade. Parabéns, Hering! Gratidão pelo convite, Ju Pejon! Foram momentos inesquecíveis.

Jorge Viana pede apoio do Governo Federal às vítimas da enchente

O presidente da Apex Brasil e ex-governador do Acre, Jorge Viana, esteve reunido no dia 11 de abril, em Brasília, com o diretor Floriano Pesaro e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, para confirmar o apoio do Governo Federal aos municípios do Acre prejudicados com as enchentes.



Sensível à situação do Acre, o ministro Wellington acatou o pedido de Jorge Viana e vai adotar medidas que amparem os acreanos que foram vítimas da alagação. Ao todo, são mais de 70 mil pessoas atingidas pela enchente.

Segundo ele escreveu em suas redes sociais “as águas estão baixando, esvaziando as casas, mas é neste momento que se contabilizam os estragos e surgem novos problemas. Todo o prejuízo cai nas costas das famílias atingidas. Nessa hora que as políticas públicas precisam socorrer essas famílias. Espero que os prefeitos e o governo estadual do Acre saibam que têm no Governo Federal um grande parceiro e que tomem iniciativas. O governo do presidente Lula e Geraldo Alckmin está fazendo a sua parte, teremos um projeto habitacional e serão contempladas pessoas que estão no Cadastro Único e que não tem casa”.

Mari no ar

Com longos anos de experiência, a jornalista Mariana Klemer está no Rio de Janeiro há três meses iniciando um projeto na área de comunicação que era um sonho antigo e promete ser grande sucesso. Ela estreará em breve o podcast itinerante “Mari no ar”, com veiculação em princípio quinzenal, e em futuro breve, semanal. Para a estreia já conta com convidados de peso, como o DJ Saddam e os humoristas Léo Lins e Tom Cavalcante (sentido horário). Toda sorte do mundo para a nossa talentosa e querida amiga!

Campanha literária

O xapuriense Elenckey Pimentel, que atua no meio artístico-cultural, está à frente de mais uma edição da campanha audiovisual “Acreano, Seja Leitor”. Criada por ele há cinco anos, a campanha perpassa o Dia Internacional do Livro, assinalado no dia 23 de abril. Por meio de vídeos, ele convida leitores e escritores acreanos para falarem de suas experiências com a leitura. Neste ano, a campanha traz a pergunta: “Por que ser leitor/a?”. O projeto é aberto a todos e tem contado também com a participação de leitores de outros estados. Elenckey Pimentel também é escritor, roteirista e diretor de cinema e teatro, poliglota, professor de idiomas e, por vezes também trabalha como tradutor e intérprete. Para mais informações, entre em contato pelas redes sociais: (Instagram/Twitter: @elenckey/Facebook: Elenckey Pimentel).

‘Mãe da Mata’ é selecionada em 1° Prêmio Ambev de Inclusão Produtiva

Há quatro anos atuando no mercado local, a empresa acreana Mãe da Mata foi selecionada pela Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) para participar do 1° Prêmio Ambev de Inclusão Produtiva: Empreendedorismo e Empregabilidade, em virtude de sua forma de estimular o consumo consciente e empreendedorismo feminino.

Em todo o país, apenas dez iniciativas foram selecionadas. Ambas vão receber um aporte de R$ 20 mil, como apoio institucional pelo trabalho na área de inclusão produtiva e promoção de conexão. A empresa pioneira também apoia iniciativas comunitárias sociais de combate à pobreza menstrual, comercializando fraldas ecológicas, absorventes de pano, coletores menstruais, entre outros produtos, pela loja virtual ou em feiras de empreendedorismo locais. A idealizadora da Mãe da Mata é a ativista socioambiental e engenheira florestal Iwlly Cavalcante Silva.

Top model Laís Ribeiro protagoniza filme do novo Nativa SPA Orquídea Noire

Para apresentar a intensidade do lançamento de Nativa SPA, marca de cuidados pessoais do Boticário, a empresa de beleza mais amada do Brasil, convidou Giovanni Bianco, renomado diretor criativo, para a direção de campanha inspirada no cuidado pessoal noturno e lançamento de Nativa SPA Orquídea Noire. Estrelado por Laís Ribeiro, supermodelo – Angel da Victoria’s Secret – a campanha criada pela AlmapBBDO, com veiculação em TV aberta, acompanha cenas que exploram a intensidade e sensorialidade do produto elevadas à máxima potência, entregando o conceito “Desperte seu lado intenso”.

A marca aposta na união da potente perfumação com a alta hidratação, por meio de uma comunicação sofisticada estrelada pela top model que materializa em cena a intensidade da nova linha de produtos. O vídeo conta com divulgação nas redes sociais do Boticário e veiculação em TV aberta. Confira o filme:

Descubra quais são as melhores fragrâncias para o outono

César Veiga, perfumista do Boticário, já tem suas apostas para o outono. “Como as temperaturas caem, é interessante buscar fragrâncias que tenham notas quentes, que trazem conforto no frio”, aconselha. Sendo assim, as famílias olfativas que se destacam nessa época do ano são preferencialmente as amadeiradas, orientais, chipres e florientais – esta última, inclusive, costuma ser a mais procurada nessa época do ano, por representar bem a transição climática entre o calor e o frio.

Segundo o expert, o Eau de Parfum Lily Lumière, da marca Lily, é ideal para esse momento do ano, por ser um floriental amadeirado que conta com a luminosidade e a intensidade da flor de laranjeira juntamente com a assinatura da marca, o exclusivo óleo essencial da flor de lírio. O item combina as notas de saída de bergamota, neroli, mandarina e pimenta rosa com o corpo de flor de laranjeira do Marrocos e osmanthus, com fundo de sândalo, âmbar, musk, patchouli, baunilha e praliné.

O uso do Eau de Parfum Lily Lumière é indicado para ser combinado ao uso do Creme Acetinado Hidratante Desodorante, que conta com a essência de Lily Lumière e garante uma pele macia e aveludada, além de proporcionar uma perfumação mais intensa e duradoura.

Enfleurage

Um dos grandes destaques e diferenciais dessa fragrância e de toda a linha Lily é a forma como é produzida, desde a primeira até a última etapa, sobretudo pela técnica sofisticada e artesanal denominada enfleurage, que indica o processo pelo qual o óleo essencial é obtido das flores naturais para se tornar um elemento marcante da fragrância. A técnica é tão complexa que, para extrair 1 kg do óleo essencial para fabricação da fragrância, são necessários cerca de 20 mil lírios. Utilizado inicialmente na história pelos egípcios e aperfeiçoado pelos franceses, o método, quase extinto no século XX, foi resgatado e modernizado pelo Boticário de uma forma contemporânea e sustentável.

Fale agora ou Cale-se para Sempre

O grupo de teatro Nóis da Casa realiza de 14 a 16 de abril, às 16h, na Usina de Artes João Donato, o espetáculo de dança contemporânea “Fale agora ou Cale-se para Sempre“. A obra discute a naturalização do casamento precoce e da gravidez na adolescência, com trilha do Núcleo Amazônico de Pesquisa Musical (NAP). A bilheteria será destinada para a compra de cestas básicas para a população atingida com a cheia do rio. Venda de ingressos antecipados – R$ 30,00 inteiro e R$ 15,00 meio – através dos endereços: (68) 99955-5005 e (68) 98110-3202

Acre Graffiti

O Acre Graffiti foi realizado esse ano em meio a todas as adversidades que o estado vem passando. O grupo manteve o compromisso de promover o evento, de forma mais simples e intimista, mas com ampla participação do movimento Hip Hop, que aliou cultura à solidariedade. Parabéns!

Artista acreana Jocilene Barroso comemora 25 anos trabalhando com arte

Viver de cultura sempre foi um desafio no Brasil, ainda mais durante e após a pandemia do coronavírus. Portanto, histórias de profissionais que resistem na área sempre merecem ser recordadas e compartilhadas. É o caso de Jocilene Barroso, atriz, produtora cultural, professora e artista visual nascida em Rio Branco, que comemora 25 anos trabalhando com teatro e as artes em 2023.

Atualmente, Jocilene é a diretora da Cia. de Teatro Expressão, que teve seu trabalho mais recente estreado em 2021, o espetáculo “As Aventuras de Pinóquio”, contemplado na Lei Aldir Blanc. Além disso, a artista é uma das poucas que mantem um constante trabalho de formação de novos atores por meio de oficinas, no seu caso há 21 anos. Parabéns!

Acreana Elaine Ruiz participa da instalação de Rotary Club voltado à causa autista no Pará

O Rotary Club de Xinguara, no interior do Pará, fundou no sábado (1), um clube satélite voltado à causa autista. O casal governador do Distrito 4720 (Região Norte), Elaine Ruiz e Isaías Jr., participou da instalação do novo grupo e da 4ª Caminhada de Conscientização do Autismo, promovida pelos clubes com o tema, “Mais informação, menos preconceito”.

O evento faz parte do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o dia 2 de abril. Durante todo o mês, os Rotary Clubs do Distrito promovem ações voltadas ao tema, mas Xinguara é pioneira na criação de um clube que atende o público autista e suas famílias.

“Super Mario Bros. O Filme” e “O Exorcista do Papa” são as estreias da semana no Cine Araújo

O clássico dos videogames “Super Mario Bros” ganhou uma nova adaptação no cinema. “Super Mario Bros. O Filme” está nas salas do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, desde o dia 6 de abril. Os fãs de games podem, então, matar a saudade de uma das franquias mais clássicas e amadas em todo o mundo.

Outra estreia que marca presença na programação do Cine Araújo, é o filme “O Exorcista do Papa”. “O Urso do Pó Branco” e “Demon Slayer: To the Swordsmith Village”, os filmes “John Wick 4” e “Shazam! Fúria dos Deuses” continuam em cartaz.