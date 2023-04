Porteiros das escolas municipais de Rio Branco serão capacitados para garantir segurança contra atentados

A secretária Municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene, esteve junto com o Gabinete Militar Municipal, no Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), nesta sexta-feira (28).

Na ocasião, os representantes das instituições conversaram sobre as medidas que devem ser tomadas a fim de melhorar a segurança nas escolas. O assunto vem se tornando recorrente, desde o incidente fatal na escola de Blumenau, em Santa Catarina, que vitimou 4 crianças.

Além disso, após esse fato, incitações à invasões nas escolas do Acre para supostos ataques surgiram nas redes sociais. Diversos perfis propagaram essa informação, e a polícia já identificou os responsáveis pelas publicações.

Com base nessas ocorrências, conforme a secretária da Seme, Nabiha Bestene, a Polícia Militar garantiu apoio mais intenso na segurança nas escolas, e ainda, fortalecer o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

A gestora também informou que a prefeitura já está tomando as medidas para capacitar os agentes de portaria, assegurando a proteção desde o portão de entrada. “Já oficializei a empresa de que nós queremos que eles também façam uma capacitação para essas pessoas que estão na frente do portão, eles têm que saber como receber, quem é a pessoa que está entrando, para assim dar mais segurança à escola”, disse a secretária.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Luciano Fonseca, ressaltou que o intuito é ampliar a Operação Escola Segura através das parcerias fechadas com as prefeituras. Ele acentuou a atuação da operação na capital, que tem sido fundamental para fortalecer a segurança pública no estado. “Nós já estamos fazendo a Operação Escola Segura em todo o estado, capital e interior”, finalizou.