Andirá bate São Francisco e estreia com vitória no Estadual Sub-20

O Andirá/Santa Cruz venceu o São Francisco por 3 a 0 nesta terça, 16, no Florestão, e estreou com vitória no Campeonato Estadual Sub-20. Polaco, Vini e Dantas marcaram os gols do Morcego.

Jogo de um time

O Andirá/Santa Cruz dominou a partida desde o início e poderia ter vencido por um placar ainda maior.

Precisa melhorar

Para o técnico, Maydenson Costa, o Andirá/Santa Cruz precisa evoluir muito para ter possibilidade de lutar pela conquista do título. “Trabalhamos pouco para o início da competição. Precisamos evoluir dentro da competição”, avaliou o treinador.

Próximas partidas

O próximo confronto do Andirá/Santa Cruz será contra o Sena Madureira na terça, 23. O São Francisco vai enfrentar o Rio Branco na sexta (26).