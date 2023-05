Sucuri ‘sem fim’ é filmada no Rio Crôa e vídeo assustador movimenta web

As imagens de uma sucuri deslizando tranquilamente pelo Rio Crôa, estão movimentando as redes sociais no Acre. As cenas capturadas por uma pessoa dentro de um barco mostra detalhes da do animal em meio a famosa vegetação.

O post foi publicado no Instagram pelo perfil ‘Fofoca Entretenimento’ e levantou vários questionamentos dos internautas da região. Entre os comentários, alguns falam que o vídeo não é no Croa, outro reclama que a publicação é irresponsável, pois ‘espanta’ turista:

“Isso não é no croa. Fala-se tanto de turismo na região e com isso quem é que vai querer ir? Achando irresponsável uma postagem dessa pq existe família que necessitam que pessoas visitem o local para terem o seu sustento!”, disse o internauta. Uma outra pessoa brinca que ela já está alimentada. Se é ou não no Rio Crôa, eu admiro a coragem da pessoa que filmou de pertinho essa sucuri.

As maiores sucuris podem chegar a medir oito metros e podem ser encontradas em terra ou árvores, mas principalmente na água, pois são ótimas nadadoras.A sucuri está pódio como maior cobra do Brasil e a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas de uma píton da África. Uma cobra que impressiona e rende imagens impressionantes para os aventureiros que a encontram na natureza.

O jornalista Patrick Tavares também publicou o vídeo em suas redes e mostrou sua experiência mergulhando nas águas escuras. Na legenda, Patrick revelou que não existe um próximo mergulho no rio: “Recebi esse vídeo 🐍 mas acredito que não seja no CRÔA 😳🤔. Na dúvida melhorar não pular na próxima kkkk.”

Enquanto o mistério continua sobre se as imagens são ou não no Acre, veja o assustador vídeo da cobra nas águas escuras: