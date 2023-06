Bocalom revela investimento de R$ 600 mil em Circuito Junino; ASSISTA

O prefeito Tião Bocalom em entrevista à repórter e influenciadora Ludmila Cavalcante, na noite desta quinta-feira (15), falou sobre a realização do 15° Festival Junino. Na entrevista, o gestor destacou os investimentos culturais e o apoio a Liga de Quadrilha de Junina do Acre.

De acordo com Bocalom, o evento aquece a economia local e gera emprego para os acreanos empreendedores de vários segmentos.

Em seu discurso, o prefeito reforçou a reforma dos espaços onde as quadrilhas juninas utilizam para seus ensaios. Bocalom também revelou que o apoio com transporte para a junina campeã que disputará o campeonato nacional em Brasília (DF). Ao ContilNet, Bocalom revelou que a premiação do Circuito Junino é a maior da história do evento. “Estou muito feliz em participar do nosso Circuito, que a Prefeitura vai está gastando em torno de R$600 mil reais nesse evento.”

Veja a entrevista na íntegra: