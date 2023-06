O ContilNet traz uma galeria de fotos exclusivas do “Encontro Beneficente de Mulheres”, realizado pelo Governo do Acre, através da Secretaria de Estado da Mulher e com o apoio do Gabinete da vice-governadora do Estado, Rotary Club – Casa da Amizade e Grupo Mulheres da Indústria, o evento aconteceu no Maison Borges na noite desta sexta-feira (2).

Sobre as lentes de Gustavo Monteiro, veja os melhores momentos do evento que reuniu mais de 700 convidados no mega evento. Confira!