Exclusivo: coluna Douglas Richer recebe dados do hacker do Instagram de Guido Vilhamor

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, recebeu informações exclusivas sobre o caso do hackeamento do famoso cirurgião plástico Guido Vilhamor. Uma internauta entrou em contato com a nossa coluna para contar detalhes sobre a conversa que teve com o suposto criminoso.

De acordo com as informações repassadas pela internauta a nossa coluna, o hacker entrou em contato ela para oferecer os investimentos financeiros, usando o nome do médico Guido Vilhamor: “Ele mandou mensagem pra mim. Querendo dar o golpe, ele mandou a chave pix dele, é o email dele”.

De acordo com a internauta, o suposto criminoso pediu o valor de R$ 500 reais de investimento e usa a foto de Guido Vilhamor no contato do WhatsApp para negociações: “Ele me pediu R$ 500 reais. Não mandei! Desconfiei logo que era um golpe, porém ele continuou a conversa e mandou seus dados. O contato que ele usa tem até a foto do Dr. Guido”, contou ao ContilNet.

Veja com exclusividade a conversa da internauta com o hacker: