Ludmila Cavalcante invade os bastidores da escolha da Realeza do Circuito Junino; ASSISTA

A repórter do ContilNet, a influencer Ludmilla Cavalcante, invadiu os bastidores do 15° Circuito Junino realizado pela Prefeitura de Rio Branco em parceira com a Liga de Quadrilhas Juninas na noite desta quinta-feira.

Ludmila mostrou com exclusividade a concentração da escolha das realezas juninas, que acontece no Quadrilhódromo, montado no estacionamento do Estádio Arena da Floresta. A influenciadora bateu papo com os participantes que disputaram várias categorias no circuito.

Assista o vídeo na íntegra: