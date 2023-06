Após Marcello Camargo, filho de Hebe, decidir vender os bens, uma outra apresentadora foi quem adquiriu o veículo. Gardênia Cavalcanti, que comanda o programa Vem Com a Gente, na Band, recebeu o carro de luxo nesta quinta-feira (15/6), diretamente das mãos do rapaz. A entrega aconteceu na antiga mansão da comunicadora no Morumbi, em São Paulo, segundo o site Na Telinha.

Há pouco tempo, o filho de Hebe Camargo chegou a falar sobre a paixão que a artista tinha pela Mercedes. “O sonho da minha mãe era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter um. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos. Eu adorei, mas ela não gostou e mandou trocar para a cor preta”, relembrou ele. Sobre a decisão de querer vender, ele chegou a justificar: o alto custo para mantê-los funcionando.