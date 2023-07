5 vieses comportamentais do consumidor que influenciam nossa vida financeira

Vieses comportamentais são padrões cognitivos que nos conduzem a ter um determinado comportamento de forma subconsciente, que algumas vezes nos levam a tomar decisões irracionais. Vamos conhecer cinco deles que nos impacta como consumidores.

1. Aversão à perda = promoções, último da loja

Estudos apontam que sentimos a tristeza da perda 2,5x mais do que o sentimento da alegria de um ganho. Isso mesmo, dentre experiências de alegria e tristeza que já passamos, o que fica mais evidente na nossa memória é a dor que sentimos ao perder algo.

Geralmente nos baseamos por um ponto de referência. Se te dizem que algo custa R$ 1.000 e tem uma promoção de 50% de desconto a sensação que você tem é de que esta perdendo R$ 500,00. Nosso cérebro ver coerência no incoerente. Isso pode

te fazer comprar algo que você não precisa ou não seria uma prioridade no momento para não perder uma oportunidade.

2. Viés do presente

A vida é uma só! Valorização do presente sobre o futuro. Nosso cérebro sempre vai querer benefício imediato. Nos faz gastar mais do que podemos.

Quando eu olho para minha trajetória até aqui vejo claramente uma fase da minha vida onde esse comportamento em mim prevaleceu. Por volta dos meus 18 anos um colega da turma de formandos em policial militar voluntário do Estado do Acre caiu de uma motocicleta e morreu. Dizem que foi uma morte boba, porque o veículo já tinha estacionado, mas ao sair dele caiu e bateu a cabeça. Eu nem o conhecia, mas essa história ficou na minha cabeça e passei a viver com o desejo de aproveitar o presente, já que não sabia se estaria viva no dia seguinte. Mas, se parar para pensar, qual a probabilidade de acontecer o mesmo comigo?! Muito, muito baixa. Nem de moto eu gosto. Resultado, eu poupava e juntava uma boa grana, mas assim que tinha uma oportunidade, eu viajava e gastava tudo, passei uns três anos seguidos passando cerca de 60 dias viajando e curtindo férias e feriados prolongados. Vivendo o presente, como se não houvesse o amanhã. Entretanto, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer é de 77 anos

para homens e 80 anos para mulheres. Ainda bem que eu tenho 39 anos, e ainda muito o que viver após as doses financeiras na minha vida.

3. Efeito da mera disposição

Esse viés tem haver com a familiaridade das coisas. Nosso cérebro dá preferência ao que é familiar a ele como uma questão de sobrevivência, de segurança.

Na hora de investir por exemplo, a maioria dos brasileiros ainda prefere a caderneta de poupança ou ao investir na bolsa de valores, opta por ações de empresas que são mais familiares a ele. A reflexão aqui é se permitir a sair da sua zona de conforto e ampliar seu conhecimento para que haja mais opções de ativos financeiros para consumir com a sensação de ser familiar, com o objetivo de diversificar mais sua carteira de investimentos.

4. Heurística do afeto

Emoções positivas influenciam decisões de compra. Imagine um personagem de desenho animado, filme ou série que você adora. Você pagaria bem mais em um produto personalizado com essa temática, não pagaria?!

Em uma gôndola você vai comprar um shampoo para seu filho e tem lá um normal e mais barato e um outro que a embalagem é no formato do personagem Mickey Mouse e uns 30% mais caro. No fim das contas o conteúdo tem a mesma finalidade, limpar os cabelos, mas pela heurística do afeto você pagaria mais no do Mickey. Isso se explica porque superestimamos benefícios e subestimados malefícios.

5. Prova social

Se todo mudo gosta daquilo é porque é bom. Somos influenciados pelo comportamento da manada/grupo social. Inferimos que o comportamento alheio é o correto. E muitas vezes para não nos sentirmos excluídos consumimos mais para não

se sentir de fora do grupo ou sentir uma dor emocional pelo o que eles podem pensar se você não seguir as expectativas de consumo do grupo.

Agora que você aprendeu um pouco mais de como nosso comportamento é influenciados por esses vieses, tome decisões de compra mais conscientes e tenha uma vida financeira abundantes fazendo melhores escolhas.

Nos vemos na próxima dose 🙂 Para outros conteúdos siga também nosso Instagram @dosefinanceira