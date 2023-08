Edvaldo diz que PCdoB estará com o MDB em prol da candidatura de Marcus

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), reagiu na sessão da Casa desta quarta-feira (9) à filiação do ex-prefeito Marcus Alexandre ao MDB, ocorrida nesta terça-feira (8).

No parlamento, Edvaldo lembrou que já havia dito que independente da escolha de Marcus em qual partido seguir, lhe apoiaria na corrida pela Prefeitura de Rio Branco no ano que vem.

“Eu sempre ao me referir sobre a situação política de Rio Branco, afirmei e reafirmo que nós faríamos um esforço para construir um movimento em torno da candidatura do Marcus”, disse o comunista.

Edvaldo sugeriu que partidos políticos do campo progressista em Rio Branco, façam o mesmo movimento de união feito no Governo Federal, quando o presidente Lula conseguiu reunir 16 partidos em prol da candidatura no segundo turno das eleições em 2022. O parlamentar acredita que Marcus é o nome ideal para liderar essa Frente Ampla.

“O PCdoB estará com o Marcus nas eleições. Na construção e depois na consolidação desse polo novo, da política acreana”.

O deputado vai além, e anuncia que deverá conversar com partidos como PSD, do senador Sérgio Petecão e PSB, de Jenilson Leite, para apoiar a candidatura de Marcus. Edvaldo declarou ainda que até com o PDT, da líder do Governo Gladson Cameli, terá o convite para se juntar à coligação. “Pode parecer difícil, mas nós precisamos colocar o PDT nessa discussão”.

PSD de Petecão deve compor chapa

Em à parte de Edvaldo, o deputado estadual do PSD, Eduardo Ribeiro, lembrou que o partido também estava na disputa pela filiação de Marcus. Porém, está aberto à discussões. A tendência é de que o partido indique o vice na chapa do MDB.

“Nós tínhamos um projeto. Fizemos o convite ao Marcus. E vamos continuar a discutir. A discussão está aberta dentro do partido. Para que a gente possa logo mais, tomar a decisão que a gente acredita ser melhor para a cidade de Rio Branco”, disse.