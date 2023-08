Rock e pop na Expoacre: show no palco do Sebrae anima visitantes

O cantor Álamo Kario animou neste domingo (06) a noite no galpão do Sebrae na Expoacre 2023 e cantou sucessos do pop rock nacional.

No galpão, que reuniu empreendedores do underground, como tatuadores, grafiteiros, luthiers e outros artistas, Álamo realizou uma apresentação que reuniu diversas pessoas. O publico cantava e dançava ao som do cantor que interpretou grandes sucesso, entre eles Lulu Santos.

Muitos empreendedores que fazem parte do espaço trabalhavam e se divertiam enquanto assistiam um show super animado.