Sete melhores jogos de futebol para celular Android e iOS de 2023

O futebol tem sido o principal esporte do mundo há décadas. Esse setor está crescendo e rendendo muito dinheiro. Devido a essa demanda, começaram a surgir cada vez mais jogos virtuais, nos quais os jogadores podem assumir o papel de um jogador de futebol famoso. Os análogos de computador começaram a ser substituídos por jogos para celular. Os jogadores apoiaram essa inovação porque jogar seu jogo favorito sem estar preso a um lugar é um grande prazer.

Os proprietários de smartphones iPhone e Android baixam e instalam regularmente alguns aplicativos de jogos para celular para desfrutar de jogos de futebol. Se você costuma procurar um jogo para jogar em seu telefone, pode tentar baixar o aplicativo de jogo Aviator em aviators.com.br e aproveite o conforto. Os melhores provedores estão reunidos aqui e a diferença entre a versão móvel e o aplicativo é explicada.

Os fãs de futebol podem conferir uma seleção dos 7 melhores jogos que você pode jogar em dispositivos móveis agora mesmo.

#7 Soccer Manager 2021

– Disponível em: Android e iOS

– Preço: Grátis

Este jogo foi desenvolvido pela equipe do Soccer Manager Limited. O jogador estará à frente da equipe e sua principal tarefa é liderar seus companheiros de equipe para uma vitória comum. O jogo requer conhecimento básico das regras do futebol. Sua principal função como gerente é pensar na composição do seu time e criar uma estratégia bem-sucedida para o jogo.

A qualidade dos gráficos é louvável. O recurso 3D Match Stream permite que você, como técnico, fique na linha lateral e assista ao jogo do seu time. Graças a uma abordagem fora do padrão para a criação desse jogo, o desenvolvedor conseguiu alcançar esse sucesso. Lembre-se de que o resultado da partida dependerá apenas de você e de suas táticas corretas.

O Soccer Manager está disponível na Apple Store e na Google Play Store e certamente lhe proporcionará uma experiência totalmente nova.

Vantagens:

– Qualidade gráfica aprimorada

– Função 3D altamente avançada

– Interface e painel de controle convenientes

Desvantagens:

– Aparecem protetores de tela animados de conferências de imprensa e entrevistas

#6 Ultimate Soccer

-Disponível em: Somente Android

-Preço: Grátis

Ao escolher essa versão do jogo, os jogadores terão uma experiência casual impressionante. Uma atmosfera fantástica combinada com uma jogabilidade muito dinâmica e movimentos realistas dos personagens permite que você aproveite totalmente o processo de jogar futebol. Os jogadores têm acesso a uma experiência de jogo direta, sem nenhuma licença. Devido ao rápido crescimento dos usuários do Android, os desenvolvedores introduziram esse jogo somente para usuários do Android.

Há muitas opções de interface disponíveis para os jogadores, como a criação de uma equipe forte, a participação em competições de copas e títulos de campeonatos, a venda de jogadores que não estão participando do jogo e outros recursos atraentes. O jogador ganha dinheiro e, com a ajuda dele, cria seu próprio time, treina-o, compra tênis e uniformes de alta qualidade, e assim por diante.

Vantagens:

– Há dois modos: treinamento e carreira

– Tem uma animação incrivelmente suave

– Tem ótimos gráficos 3D

Desvantagens:

– Não está disponível para usuários do iPhone

#5 Score! Hero

– Disponível em: Android e iOS

– Preço: Grátis

Esse simulador de futebol foi desenvolvido pela First Touch Games e está disponível para download em todos os novos modelos de iPhone e Android. Toda a jogabilidade ocorre apenas no campo de jogo. Não há opções adicionais, como dar entrevistas ou participar de conferências. Também é impossível vender e comprar novos jogadores para a equipe.

O jogador só pode gerenciar um jogador e não a equipe inteira. Isso torna um pouco mais difícil pensar em táticas. Os personagens mudarão dependendo de quem recebeu a bola. Ou seja, o jogador desenha uma linha do jogador que tem a bola até a parte da tela para onde ela deve ser enviada. Se o passe for bem-sucedido, o jogo muda para o novo jogador com a posse da bola e, em seguida, você é solicitado a fazer sua próxima jogada.

Em Score! Hero há cerca de 580 níveis diferentes disponíveis. Isso é suficiente para jogar o jogo por um período de tempo suficientemente longo e se divertir. As maiores emoções são causadas por um jogo bem-sucedido, no processo de lançar e marcar pontos de longa distância. Quando você consegue fazer um passe preciso e romper a defesa, fica muito feliz.

Vantagens:

– O tamanho da tela e os caracteres são perfeitos para jogar em um smartphone

– Bons gráficos e animação realista

– Tem um enredo bem estruturado e envolvente

Desvantagens:

– Não há modo de jogo para vários jogadores

– O jogador não gerencia a equipe inteira, mas um personagem

#4 Real Football

– Disponível: Somente para Android

– Preço: Grátis

O simulador Real Football foi desenvolvido pela popular empresa Gameloft. O jogo tem uma série de vantagens que o diferenciam da concorrência. Em primeiro lugar, estamos falando de alto realismo. Todos os jogadores, espectadores e projetos de estádios parecem convincentemente reais. A ampla variedade de modos de jogo torna o jogo ideal para muitos jogadores.

Como a maioria dos jogos de alta qualidade, o Real Football oferece a possibilidade de participar de competições de copa, fazer partidas de exibição e participar da Liga dos Campeões. Além disso, o jogador pode escolher jogadores para seu time e até mesmo criar seu próprio estádio exclusivo. O jogo já tem vários times licenciados com jogadores de alta qualidade, portanto, você pode começar a jogar imediatamente com as configurações padrão.

O arquivo de download está disponível apenas na Google Play Store. O simulador não ocupa muito espaço e é totalmente seguro.

Vantagens:

– Alto realismo

– Imagens e recursos 3D impressionantes

– Fácil de gerenciar

Desvantagens:

– Não está disponível para usuários do iPhone

#3 EA’s FIFA Mobile

– Disponível em: Android e iOS

– Preço: Gratuito

O jogo com o nome “FIFA” causa grande alegria entre os jogadores. O entretenimento foi criado pela EA Sports e oferece uma das jogabilidades mais ricas em recursos de qualquer entretenimento desse gênero. A popularidade do jogo levou ao fato de que agora ele está disponível em consoles de jogos, PCs e smartphones Android. Recentemente, o jogo foi adaptado para todos os dispositivos IOS. Também vale a pena dizer que as estatísticas de usuários de iOS mostram um grande aumento, portanto, em breve, todos os jogos que não estavam disponíveis para o proprietário da Apple serão adicionados à App Store.

O FIFA Mobile da EA inclui ligas on-line competitivas, bem como uma variedade de modos de campanha para um jogador. A escolha de jogadores é impressionante. Mais de 550 jogadores de futebol famosos de diferentes times estão disponíveis aqui. Com a ajuda deles, você pode criar o time mais forte e derrotar qualquer adversário. Você também pode escolher o local do jogo, incluindo o país, a cidade e o estádio.

O jogo pode ser baixado para todas as versões de smartphones e tablets Android e iOS. O jogo ininterrupto também requer uma conexão de Internet confiável e de alta velocidade. Um jogo com essas características e funcionalidades definitivamente nunca será entediante.

Vantagens:

– Há um modo “Um contra um” on-line

– Animação de alta fidelidade que captura movimentos reais

– Tem gráficos incríveis e uma mecânica decente

– Experiência de jogo superincrível

Desvantagens:

– O jogo só está disponível quando conectado a WiFi ou dados móveis

#2 Dream League Soccer 2021

– Disponível em: Android e iOS

– Preço: Grátis

O Dream League Soccer 2021, desenvolvido pela First Touch Games, é um dos jogos de futebol para celular mais populares do mundo. Os jogadores terão amplas oportunidades, desde a criação de uma equipe competitiva até a construção de seu próprio estádio. Você ganhará dinheiro ganhando campeonatos, bônus e vendendo jogadores extras.

Os jogadores podem até mesmo ajustar a capacidade do estádio e melhorá-lo de acordo com seu nível. O jogador pode até criar seu próprio uniforme de marca para os jogadores. Impressionante? Todas as possibilidades de gerenciamento estão em suas mãos. Em vez disso, crie a atmosfera perfeita e ganhe copas!

Outra coisa que torna esse jogo ainda mais atraente é que você pode ativar o recurso de jogar e salvar. Você também pode treinar os jogadores para melhorar a classificação deles e a qualidade do jogo.

Vantagens:

– O jogo está disponível sem conexão com a Internet

– Ótima escolha de opções para vários jogadores

– Gráficos de alta qualidade

– Animações realistas

Desvantagens:

– Ocupa muito espaço em seu dispositivo portátil

#1 eFootball PES 2021

– Disponível em: Android e iOS

– Preço: Gratuito

O simulador de futebol foi criado pela Konami, uma conhecida desenvolvedora de jogos para consoles e jogos móveis. Este é um dos melhores desenvolvimentos da empresa, que exibe a atmosfera mais realista. O eFootball PES 2021 tem vários recursos excelentes para uma experiência de jogo inesquecível.

O entretenimento é mais parecido com os jogos de console, que abrem mais oportunidades do que os análogos. O comportamento geral dos jogadores também parece realista e até mesmo as pessoas nas arquibancadas podem lembrá-lo da atmosfera de um dos campeonatos em que você costumava estar. A versão mais recente do simulador está disponível para download no iPhone e no Android.

O jogo lhe garante grandes emoções e proporciona uma experiência de jogo em tempo real com passes precisos, táticas bem pensadas e movimentos naturais dos jogadores. No mercado de jogos para celular eFootball PES 2021, até mesmo a FIFA foi capaz de contornar. Não deixe de experimentar esse jogo.

Vantagens:

– Os jogadores podem ser aprimorados

– Gráficos excelentes

– Painel de controle conveniente

– Controles de jogos clássicos e virtuais totalmente otimizados

Desvantagens:

– Ocupa muito espaço de armazenamento

– Adequado para jogadores experientes

Conclusões

Todos os jogos da classificação são certamente muito bons. Cada entretenimento tem suas próprias características e pontos fracos. Escolha um jogo de acordo com suas preferências e habilidades. O download requer uma conexão de alta velocidade com a Internet e memória suficiente em seu smartphone. Deseja criar sua própria equipe com os melhores jogadores? Em vez disso, inicie o simulador da lista e comece a construir seu império do futebol!