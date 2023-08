Trabalhador morre após ter cabeça esmagada por rolo compressor na BR-364

Um trabalhador identificado como Duda Mel perdeu a vida neste sábado (19) de forma trágica em um acidente ocorrido na BR-364, no sentido Manoel Urbano, no km 40. Segundo informações preliminares, o incidente ocorreu há pouco tempo e resultou na morte imediata do trabalhador.

Duda Mel, conhecido na região, estava realizando suas atividades na recuperação da BR-364, sentido Manoel Urbano, quando o acidente aconteceu. Ele operava um rolo compactador no momento em que ocorreu o incidente fatal. De acordo com relatos, o rolo compressor passou por cima da cabeça do trabalhador, causando ferimentos graves que levaram à sua morte instantânea.

O local do acidente foi rapidamente isolado, e equipes de resgate foram acionadas para prestar os primeiros socorros. No entanto, ao chegarem ao local, constatou-se que Duda Mel já havia falecido em consequência dos ferimentos sofridos.