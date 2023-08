Tradicional prédio do Calçadão de Rio Branco pode ser interditado por risco de desabamento

Um laudo técnico do Ministério Público do Acre (MPAC) constatou risco iminente de acidente é péssima conservação de um dos prédios mais antigos do centro de Rio Branco.

Nesta quinta-feira (10), o MP solicitou a interdição do prédio, que fica localizado no Calçadão, logo na decida da Ponte de Concreto. O prédio deve ser interditado no prazo de até 60 dias.

O laudo solicita ainda que a Prefeitura de Rio Branco tome uma série de outras medidas em relação ao prédio. São elas:

Cadastramento socioeconômico em até 30 dias de famílias que serão afetadas pela interdição, devendo estas, se for o caso, serem beneficiadas com aluguel social provisório, até a conclusão das obras necessárias à regularização;

Contratação, em até 80 dias, de profissional para elaborar laudo técnico do dimensionamento de estruturas de concreto armado e de sondagem do subsolo, para verificar risco de ruína estrutural da edificação.

O pédio construído ainda na década de 70 é conhecido por abrigar lojas em vários andares. Entre elas, a mais conhecida, a Loja Kuxixu’s Baby, tradicional na cidade.