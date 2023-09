Cageacre comemora 48 anos de atuação no setor do agronegócio

Com investimentos na agricultura, a equipe da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) comemora 48 anos, nesta terça-feira, 26, e entre as conquistas, em junho de 2023, o setor compartilha um recorde na movimentação de secagem. São 2.488 toneladas, no que se refere à produção de milho.

A Cageacre tem a finalidade de executar políticas de armazenamento geral, classificação vegetal e abastecimento alimentar, assim como colaborar com as políticas de desenvolvimento econômico e social no Acre.

“O governador Gladson desenvolve um trabalho atencioso para pequenos, médios e grandes produtores. Além disso, neste 2023 a Cageacre participou de feiras como Expoacre e Expoacre Juruá, momentos em que pudemos mostrar as atividades realizadas pela companhia”, frisou o presidente, Pádua Vasconcelos.

Ao disponibilizar seis silos e dez unidades armazenadoras para secagem e armazenagem de grãos, o governo tem oferecido, também, maquinários e assistência aos produtores. Atualmente, a instituição apresenta uma estrutura operacional com unidades que se encontram localizadas nas 5 regionais do estado, sendo no Baixo Acre (Acrelândia, Plácido de Castro, PAD Peixoto em Campinas, Senador Guiomard e Porto Acre), Alto Acre (Xapuri), Purus (Manoel Urbano), Tarauacá/Envira (Feijó e Tarauacá) e Juruá (Cruzeiro do Sul).

Fortalecimento do agronegócio

A produção de grãos no Brasil cresce a cada safra e deverá aumentar em 24% nos próximos dez anos. Os dados são dos estudos de Projeções do Agronegócio, Brasil 2022/23 a 2032/33, feito pela Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A Cageacre é uma empresa pública de direito privado criada pela Lei nº 564, de 1975, que atua como agente desenvolvedor e trabalha em parcerias com outros órgãos como a Secretaria de Agricultura (Seagri), o Mapa e a Embrapa.