Dericast recebe Daniel Santiago e James Gomes em novo episódio; ASSISTA

“Sou o irmão mais novo de uma família de 6 irmãos, minha infância foi marcada por muito amor e cuidado da família, meu pai um guerreiro incansável trabalhando dia após dia para suprir as necessidades de todos nós, um homem sem igual, dedicado, pai de família, homem honrado e com um humor fantástico e minha querida mãe, ela pagou um preço por minha cura e libertação, minha mãe foi a responsável pela palavra profética que mudou a minha história”

“Ela disse ‘filho VOCÊ vai voltar, casar terá uma esposa extraordinária filhos abençoados você será um grande homem de Deus e serás uma grande bênção’, meus pais foram extraordinários em nossa criação, imprimiram em nossos valores eternos”, falou pastor James em lágrimas.

Alderian Campos ficou emocionado com tanto amor de Deus e o Pastor James não cansa de reafirmar “que eu sou um milagre vivo. Ele pode mudar tudo. Deus ele viu em mim o que ninguém viu, extraiu e continua extraindo de mim o que nem eu sabia que existia, foram 14 anos perdido no mundo das drogas, ele me livrou de acidentes, tiros e facas.

Jesus Cristo vive! Ele que tem sido tão amoroso e bondoso comigo, ele mudou minha vida da água para o vinho. Que Jesus seja glorificado hoje e sempre. Para a Glória e louvor de seu Eterno Nome!!!”

Em alguns momentos Alderian Campos foi às lágrimas e não conseguiu segurar a emoção. James declara: “Eu sou um milagre de Deus, eu sou um ex-presidiário eu sou um ex-ladrão, um ex-traficante, um ex-dependente químico e um ex-doente de tuberculose (estado terminal) eu sou um milagre de DEUS Jesus Cristo liberta sim!

Aleluia. Cristo me libertou!!!”, disse.

A história de vida do pastor Daniel Santiago é pura emoção, adrenalina, muita droga.

Daniel não tinha credibilidade alguma ninguém acreditava nele nem ele mesmo, sofrimentos que aos homens pareciam um homem sem jeito um irrecuperável, mas Deus mudou tudo, e transformou o Daniel num homem diferente, servo, abençoador e um pregador da palavra feroz e dedicado, é tudo 100%.

Daniel Santiago, 42 anos de idade,natural de Feijó, casado há 25 anos com Suellen Santiago, pai de 5 filhos .

Ex-atleta profissional, ele era titular como goleiro do hoje multicampeão Weverton do Palmeiras e seleção brasileira.

“Minha infância foi marcada por perdas e traumas, sofreu abusos de forma covarde. Na adolescência conheci o álcool e as drogas, pastor Daniel perdeu seu pai muito cedo em acidente de avião, foram traumas e mais traumas, sua avó foi sua grande referência, ela falou ‘se for ser crente, seja o melhor, esteja 100% em tudo que você for fazer foco e determinação.”

“Casei com 17 anos e entreguei minha vida para Jesus aos 22 anos e sofria com a depressão mesmo estando na igreja , e em 2019 houve uma revolução na minha vida pessoal, familiar, emocional e ministerial. Onde participei da EIFOL (Escola integral de formação de libertadores) mentoria no Acre pelo Pastor e amigo André Ricardo. Foi onde eu entendi todas as causas dos meus conflitos e sendo assim ressignificando toda minha história, e me aprofundei nesta área com a mentoria do pastor André Ricardo, e hoje sou credenciado pela jocum almirante tamandaré à diretor acadêmico.

Tendo a oportunidade de servir a sociedade que sofre com muitos transtornos.

Hoje faço parte da equipe de 12 da MBCI (MISSÃO BATISTA CELULAR INTERNACIONAL)”, explicou.

