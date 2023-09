Em reação ao bloqueio, Léo comparou o Ministério Público ao Estado Islâmico. “Tenho certeza [de] que as pessoas envolvidas no meu processo creem agir em nome do bem. […] O Estado Islâmico, por exemplo, comete atrocidades em nome do bem. […] Não estou dizendo que o MP é o EI. A ideia é mostrar que em nome do bem, erros podem ser cometidos.”

O humorista também citou a suspensão de seu canal no Youtube por 90 dias. “Irônico, [em] uma época [em] que [se] fala tanto em diversidade, proibir a diversidade de pensamento”, protestou.