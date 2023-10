Amazonas vence a Bahia de virada e conquista título do Brasileiro Sub-16

A seleção do Amazonas derrotou a seleção da Bahia por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 21×25, 25×14, 25×17 e 25×9 neste domingo, 29, no ginásio do IFAC, em Rio Branco, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16.

Na disputa do terceiro lugar, Alagoas bateu o Amapá por 3 sets a 0, com parciais de 26×24, 25×19 e 25×19.

Amazonas, Bahia e Alagoas conquistaram o acesso para a 1ª divisão na temporada de 2024.

Organização positiva

O presidente da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor João Petrolitano, avaliou de maneira positiva a promoção do Campeonato Brasileiro.

“Conseguimos realizar o torneio dentro do padrão exigido pela CBV. Não tivemos um bom desempenho em quadra e tudo será avaliado”, afirmou o dirigente.