Com ensaios na Vogue e Marie Clarie, e desfile no SPFW, acreana assina com agência em Paris

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

WORKSHOP

Acontece no dia 24 de outubro o workshop Estratégias de Marketing e Posicionamento Digital para o Sucesso Empresarial com Leila Alves, empresária, mentora, comunicadora e palestrante as 18h no Auditório da ACISA. Ingressos no Sympla

BAILE DO HAWAI

Prepare os florais que dia 11 de novembro acontece o Baile do Hawai do Q.G.I.V Gastrobar em Epitaciolândia, festa temática, mesa de frutas. As atrações : Abertura Jhow de Abreu, Dj Alessandro Lima, Banda principal, Samba Brothers, fechamento, Luan Lima.

GLAMOUR

No glamour desta semana a acreana Sheynna Gabriely Dobbins de 16 anos que está arrasando nas passarelas nacionais, já fez trabalhos para grandes marcas como, Editorial Vogue Maurício Duarte, Spfw Martins, Campanha Led, Spfw, Autoral Hadrien, Autoral Pablo, É-commerce farfetch, Autoral farfetch, Editorial Marie Claire, Editorial Atmos, Campanha Oakley, Campanha Moda.Tech, Led, Spfw Maurício Duarte, Dfb festival, Campanha Pége. Em novembro ela participa do fashion week internacional e, em breve assinará contrato a agencia de modelos em Paris, França.

Instagram: @gabydobbins_

ACRETOBERFEST

Já é sábado,21, o maior festival de chopp com open food de costela de chão, muita música e gente animada!

Corra para adquirir seu ingresso para não ficar de fora desta festa que promete!

ANGRA BEAUTY

Aconteceu no dia 25 de setembro o Congresso de micropigmentação e estética na ilha da gipóia em Angra dos Reis, o maior congresso da Costa Verde, a micropigmentadora cruzeirense, Fran Jacob participou ano passado como congressista e participou do campeonato trazendo a premiação ao estado, este ano foi convidada como jurada do evento mas devido o cancelamento do voo não conseguiu participar.

FESTA DARK

Este é o tema do encontro das amigas comandada pela fisioterapeuta, Carol Mansour que acontece sábado, 21, no Condomínio Terras Alphaville.

PROMOÇÃO

Confira as ofertas do mês de outubro do Kaleb Madereira e Materiais de Construção: