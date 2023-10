Uma carta da Maysa aos 44 anos para você, no dia das crianças!

Hoje é um dia especial, o Dia das Crianças, e me pego refletindo sobre a jornada que me trouxe até aqui. Quando olho para trás, vejo a pequena Maysa, cheia de sonhos e imaginação, e sinto um profundo respeito por sua determinação e resiliência.

Na infância, meus sonhos eram grandes, e a realidade que enfrentei, muitas vezes, parecia insuperável. Lutei contra adversidades e enfrentei obstáculos que, naquela época, me pareciam intransponíveis. Mas foi nesses momentos que aprendi uma valiosa lição de psicólogos como Viktor Frankl: “A última liberdade é escolher a atitude em qualquer circunstância.” E foi isso que fiz.

Crescer não é fácil. Muitas vezes, temos que lidar com traumas, decepções e expectativas não atendidas. No entanto, essas experiências moldam quem nos tornamos. Aprendi a buscar a ajuda de profissionais de saúde mental quando necessário, como a psicóloga Carol Dweck destaca, “o crescimento vem da mentalidade de aprendiz”. A mentalidade de crescimento me permitiu enxergar desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento.

Então, aqui estou eu, 44 anos depois, compartilhando algumas dicas que a pequena Maysa teria apreciado:

1.) Acredite em seus sonhos: Nunca deixe de sonhar, pois são os sonhos que nos impulsionam a conquistar o impossível.

2.) Resiliência é a chave: Você enfrentará quedas, mas saiba que pode se levantar cada vez mais forte.

3.) Peça ajuda quando necessário: Não hesite em procurar apoio profissional. Às vezes, compartilhar nossos fardos faz toda a diferença.

4.) Mantenha uma mente aberta: Esteja disposto a aprender e crescer com cada experiência, boa ou ruim.

5.) Celebre suas vitórias: Cada passo na sua jornada é uma vitória. Celebre cada conquista, por menor que seja.

Nossa jornada é uma constante evolução. É um testemunho de nossa resiliência e capacidade de crescimento. E, no Dia das Crianças, lembro-me de que a pequena Maysa plantou as sementes que me permitiram crescer e prosperar. Para todos vocês, lembrem-se de que, não importa em que ponto de sua jornada você esteja, sempre há espaço para sonhar e crescer.

Com gratidão e otimismo,

Maysa, aos 44 anos.