VÍDEO: IML retira os primeiros restos mortais dos escombros de avião

O Instituto Médico Legal (IML) iniciou a retirada dos restos mortais das 12 vítimas fatais do terceiro maior acidente aéreo já registrado no Acre, ocorrido na manhã deste domingo (29), nos arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

O diretor-geral do Instituto de Criminalística do Estado do Acre, João Thiago Marinheiro, informou à reportagem do ContilNet que todos os corpos estão completamente carbonizados. Apenas um deles ficou fora dos escombros.

O corpo da criança de pouco mais de um ano, que estava no colo da mãe, também foi localizado. De acordo com informações levantadas pelo ContilNet junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) a aeronave estava em situação regular. As informações constam no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a retirada de corpos do local.