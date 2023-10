Vídeo mostra incêndio causado por explosão em acidente que matou motociclista no Acre; VEJA

Na noite desta sexta-feira (20), um acidente na Rodovia AC-10, no município de Porto Acre, resultou na morte do jovem Cleude Lopes do Nascimento, de 39 anos.

CONFIRA: Vítima de acidente no Acre teve o corpo esquartejado após ser arremessado por camionete

A vítima, que dirigia uma motocicleta, se chocou violentamente contra uma camionete Hilux de cor prata. Seu corpo foi arremessado por mais de 10 metros e ficou completamente esquartejado.

Um vídeo registrado logo após o acidente, mostra o incêndio causado pelo impacto entre os dois veículos. O condutor da camionete conseguiu sair do carro em chamas, já o motoqueiro foi arremessado por vários metros e morreu na hora.

Veja: