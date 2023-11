Após ser agredido por morador, prefeito decide não registrar BO: “Não vou criar problema com ninguém”

O prefeito Padeiro, do Bujari, interior do Acre, foi vítima de uma agressão por parte de um morador da Zona Rural do município, no Projeto de Assentamento Walteracer, na última terça-feira (7).

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o prefeito conversando com os moradores, tentando explicar o planejamento da Prefeitura para a melhoria dos ramais. No entanto, a discussão se tornou áspera quando um homem, cuja identidade não foi confirmada, entrou em conflito com o prefeito.

Ao ContilNet, nesta quarta-feira (8), Padeiro informou que prestou depoimento na Delegacia do Bujari, mas que não registrou boletim de ocorrência contra o morador.

“De manhã fui na delegacia. Como o caso ganhou repercussão, eu fui simplesmente dar meu depoimento. Não fiz BO contra ninguém. O delegado que está fazendo porque a repercussão saiu e o vídeo chegou até ele e o comandante da PM”, disse o prefeito.

“Não tenho problema nenhum com ninguém. Não vou criar problema com ninguém”,completou.

Defesa de aliados

Como presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), o prefeito Tião Bocalom lamentou a agressão e disse que o ato não será aceito.

“Não é desse jeito que a gente vai conseguir desenvolver o nosso estado. Não é agredindo os prefeitos. A gente trabalha com planejamento, não com pressão”, disse Bocalom.

“Você tem toda a nossa admiração pelo trabalho, pela luta. Você é um guerreiro. Sempre acreditou no homem do campo. Sempre partiu para poder recuperar os ramais.Não é justo o que fizeram contigo”, completou.

Partido também repudiou

Em uma nota assinada pelo secretário de Agricultura, Luís Tchê, atual presidente estadual do PDT, partido do prefeito Padeiro, se solidarizou com o gestor do Bujari e reafirmou a importância do respeito e diálogo.

“É fundamental que todos se comprometam com um ambiente de respeito e civilidade, visando ao bem-estar da nossa sociedade como um todo”, disse.

VEJA O VÍDEO DA AGRESSÃO: