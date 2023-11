Campeonato Brasileiro começa com Acre em quadra contra Alagoas

Inicia nesta terça, 21, a partir das 10h30, no ginásio do Meta, o Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-18. Acre, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás. Tocantins e Sergipe estão na disputa do título e das três vagas na 1ª Divisão em 2024.

“Estamos promovendo mais um evento em nível nacional e isso é muito importante para o nosso vôlei”, comentou o presidente da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor João Petrolitano.

Acre estreia

A seleção Acreana estreia contra Alagoas na partida de abertura do Brasileiro. Os atletas realizaram um longo período de preparação e a estreia é bastante aguardada para saber se o Acre terá ou não possibilidade de lutar pelo título.

Talita no comando

A técnica Talita Garcia vai estrear no comando da seleção no Brasileiro. Ele terá como auxiliar o pai Joneudes Fernandes, um dos maiores atletas e treinador do vôlei acreano.

1ª rodada

Acre x Alagoas

Rio Grande do Norte x Tocantins

Piauí x Sergipe

Alagoas x Goiás

Rio Grande do Norte x Acre

Piauí x Tocantins

Partidas nesta terça, a partir das 10h30, no ginásio do Meta