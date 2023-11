Itamaraty busca telefonema entre Lula e Netanyahu, mas sem sucesso

Diplomatas brasileiros tentam, ainda sem sucesso, um telefonema entre o presidente Lula (PT) e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A ligação serviria do mesmo propósito da que ocorreu com o presidente israelense, Isaac Herzog, na última quinta-feira (16/11). Dessa vez, a conversa seria com quem manda.

Entre os assuntos que seriam levantados, a liberação de uma segunda lista de brasileiros pela fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. O Itamaraty já prepara os critérios para a seleção, que deve incluir parentes palestinos dos brasileiros.

Segundo a diplomacia brasileira, o telefonema está longe de acontecer, pois não há reciprocidade entre o primeiro-ministro israelense e o governo brasileiro. “Não tem clima”, segundo um diplomata.

O Brasil adota uma posição crítica ao conflito entre Israel e o Hamas. Na avaliação de Lula, os atos de Israel na Faixa de Gaza podem ser considerados terrorismo contra o povo palestino.