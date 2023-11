Prefeitura de Brasileia encerra Novembro Azul com mais de 2 mil ações entre procedimentos e atendimentos

Em compromisso com a saúde do homem a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou durante todo o mês a Campanha Novembro Azul com o tema ”Homem que se cuida têm atitude”, (Mês de Conscientização, Prevenção e Cuidado com a Saúde do Homem), com várias atividades e atendimentos nas noves Unidades Básicas de Saúde (UBS), na zona rural e na cidade.

A grande novidade deste ano foi o atendimento noturno para os homens nas unidade de saúde do município, Simão Mansour Bartha, Tufic Mizael Saady e Francisco de Assis.

Os homens receberam consulta médica, consulta odontológica, consulta com psicólogo, consulta com nutricionista, coleta do exame psa, testes rápidos de HIV, HCV, HB, sífilis, aferição de pressão arterial, vacina de rotina e COVID-19 e ultrassonografia da próstata com encaminhamento médico.

A Campanha do Novembro Azul em Brasileia alcançou o seu objetivo com mais de 2000 mil ações, entre elas procedimentos e atendimentos aos homens do município.

Sendo destes 1000 exames de PSA que é o teste feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente. É utilizado principalmente para rastrear o câncer de próstata.

Durante o último atendimento noturno específico para os homens na unidade de referência Tufic Mizael Saady.

Acompanharam os serviços de saúde a Prefeita Fernanda Hassem, o Dr. Israel Milani, Especialista em Ultrassonografia (médico voluntário), Dr. André Ricardo, médico acreano que atua em Pernambuco e desenvolve um programa missionário chamado “Momento sem Receita” (médico voluntário), o coordenador do Programa Novembro Azul, Salustiano Costa, a coordenadora da Unidade Tufic Mizael Saady, Gabriela Souza, estudantes da área da saúde da UNOPAR e Senac, além dos profissionais da saúde municipal e muitos homens em busca de atenção médica.

O médico André Ricardo, brasileense que reside e trabalha em Caruaru, Pernambuco, ofereceu um momento especial, desenvolvendo um trabalho humanizado com alívio espiritual para os pacientes através da ministração da palavra de Deus e louvores, conhecido como “atendimento sem receita”. Os médicos Israel Milani e Ricardo André receberam certificados de reconhecimento pelo serviço voluntário prestado durante a campanha do Novembro Azul e Outubro Rosa.

Veja o que disseram:

Prefeita Fernanda Hassem

“Estamos aqui na Unidade de Saúde Tufic Mizael Saady que é a nossa unidade referência no atendimento noturno com o encerramento das atividades da campanha Novembro Azul. A nossa equipe preparou uma programação especial com atendimento voltado ao público masculino. O Dr. André Ricardo, filho de Brasiléia, faz um trabalho lindo pelo Brasil, com um momento de fé e oração, de restauração de vidas, chamado de medicina sem receita, aliado ao seu trabalho de médico. Fiquei emocionado em ver homens de todos os bairros buscando atendimento. Agradecer toda a nossa equipe da saúde que prestou um atendimento de qualidade.” Destacou.

Dr. André Ricardo- Médico brasileense que mora e trabalha em Caruaru Pernambuco e desenvolve o Projeto Social e de Fé Momento sem Receita.

“Quero primeiro agradecer a Deus pela a oportunidade e a você Fernanda, por também ser uma agente transformadora de vida, eu louvo a Deus por ter a oportunidade de ajudar outras pessoas através de ferramentas que Deus colocou em minhas mãos através da palavra do senhor Jesus que é o remédios que nossos pacientes precisam.” Ressaltou.

Airton Cirilo Dias – Morador do bairro José Moreira

“Estou aqui para fazer a prevenção da próstata e é muito importante que todos os homens façam. O meu pai faleceu de câncer na prostrada, por isso que eu faço sempre acompanhamento de prevenção.” Ressaltou.