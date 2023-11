Presidente nacional do Incra vem ao Acre junto com Jorge Viana para evento no sábado

O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Cesar Fernando Schiavon Aldrighi, estará no Acre para participar de um evento no próximo sábado, entre os dias 25 e 29 de novembro. A visita é parte de uma série de atividades que também contarão com a presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana.

O evento faz parte do lançamento do programa “Exporta Mais Amazônia”, que visa impulsionar as exportações de setores compatíveis com a floresta e de alto valor agregado na região. O encontro, que acontecerá no Sebrae/AC, reunirá representantes do setor de açaí, amêndoa de cacau e chocolate, castanha do Brasil, pescados amazônicos e proteína animal, promovendo rodadas de negócios entre empresas brasileiras e importantes parceiros internacionais.

O programa, liderado pela ApexBrasil, inclui ações como a organização de estandes “Amazônia” em feiras internacionais e as Mesas Executivas de Exportação, que identificarão e corrigirão entraves à exportação de setores econômicos da Amazônia. Durante o evento, está previsto o lançamento do edital da Mesa Executiva de Exportação de Castanha do Brasil.