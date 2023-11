Veículo invade preferencial, atinge motociclista e foge do local no Segundo Distrito

Um acidente de moto deixou um jovem gravemente ferido na noite desta sexta-feira (24) no bairro Bom Jesus, Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

A vítima, identificada como Nilton Sandro Pinto de Almeida, de 22 anos, conduzia uma Honda Titan preta no sentido bairro centro, pelo ramal. Segundo relatos, no momento da colisão, um veículo não identificado seguia no sentido oposto e teria invadido a preferência de Nilton, resultando na colisão.

O impacto foi tão intenso que Nilton foi arremessado ao solo. O condutor do veículo envolvido na colisão optou por se evadir do local sem prestar socorro, deixando o jovem ferido à mercê da situação.

Rapidamente, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de socorristas para prestarem os primeiros atendimentos ao jovem . Diante da gravidade dos ferimentos, Nilton foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Herb).

Segundo as informações médicas preliminares, Nilton Sandro Pinto de Almeida apresenta uma provável fratura no ombro esquerdo, uma lesão na face e algumas escoriações pelo corpo. Após os procedimentos iniciais, a vítima foi entregue à equipe de profissionais especializados em trauma para uma avaliação mais detalhada.