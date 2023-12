Após a filha desaparecer em SC, jornalista acreana pede ajuda para embarcar rumo ao estado

A adolescente Gabriele de Almeida Rodrigues, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 18 de dezembro. Natural de Brasiléia, Gabriele reside em Balneário Camboriú com o pai, que a levou para o estado após passar em concurso. Kely, a mãe, concedeu permissão para que os filhos tivessem melhor qualidade de estudos.

Kely foi surpreendida nesta quinta-feira (18) com a ligação do pai da adolescente, revelando que há 10 dias a filha havia desaparecido. Dias atrás, a jornalista também foi informada pela avó paterna que a adolescente havia sido espancada e desmaiada em uma briga de rua em Balneário Camboriú. Após a confusão, o pai decidiu embarcar a adolescente para Manaus, onde a jornalista reside, mas com o desaparecimento, isso não foi possível.

A jornalista Kely Almeida agora pede ajuda nas redes sociais através de uma vaquinha online para comprar passagens com destino a Balneário Camboriú. Em conversa com a coluna Douglas Richer, a jornalista revelou que não está em boa fase financeira e que recentemente conseguiu um emprego, mas enfrenta dificuldades para se estruturar em Manaus. Kely reforça o apelo para que os acreanos que residem em Balneário Camboriú ajudem divulgando as fotos e todo material em busca de sua filha. Veja como ajudar Kely na “Vaquinha”: