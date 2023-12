Ex-secretário preso, concurso da Educação, Leandrinha no Acre; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

VÍDEO: casal é flagrado fazendo sexo explícito durante a madrugada em avenida de Rio Branco

Um vídeo com cenas picantes de sexo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (18). A publicação foi do site ‘O Seringal’, que traz um casal fazendo sexo explícito em uma rua de Rio Branco, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o site, as cenas aconteceram numa travessa próxima ao Hemoacre.

Saiba o que motivou o fim do casamento da Rainha da ExpoAcre, Lohana Martins e do cantor Vini Rodrigues

A Rainha da ExpoAcre, Lohanna Martins e o cantor Vini Rodrigues não são mais um casal. A informação é do colunista Alex Thomas. A notícia da separação foi um dos assuntos mais comentados no sábado (17).

TERÇA-FEIRA

URGENTE: paciente tira a própria vida dentro do Pronto-Socorro de Rio Branco

Um homem identificado com Sandro Teixeira, de 57 anos, tirou a própria vida dentro do Pronto-Socorro de Rio Branco, nesta terça-feira (19). O fato ocorreu dentro da ala de psiquiatria da unidade.

VÍDEO: apoiador de Mazinho aparece de saia para cumprir promessa e leva ‘paulada’ de vereador

Um acontecimento inusitado marcou a cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, nesta terça-feira (19) quando um trio de moradores – incluindo o vereador Denis Araújo – decidiram brincar com uma promessa polêmica feita pelo prefeito Mazinho Serafim. A promessa, realizada à época em que o governador Gladson Cameli anunciou a construção de uma ponte para o 2º distrito da região, envolvia o prefeito vestir uma saia para atravessar a estrutura, em uma crítica direta ao chefe do Executivo estadual.

QUARTA-FEIRA

Ex-secretário e outras cinco pessoas são presas suspeitos de participar da morte de ex-prefeito

Seis mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (20) pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por intermédio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na operação “Abunã”. O ex-secretário de esportes de Plácido de Castro, Liomar de Jesus Mariano, conhecido como Mazinho, figurou entre os alvos da ação policial.

Oportunidade: Governo anuncia concurso da Educação com mais de 3 mil vagas

O Governo do Acre anunciou nesta na noite desta quarta-feira (20) a realização de um novo concurso público para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE). A iniciativa visa fortalecer o quadro de profissionais na área educacional, abrindo mais de 3.000 vagas para candidatos de diversas áreas.

QUINTA-FEIRA

‘Não sabemos do paradeiro dela’, diz madrasta sobre empresária que aplicou golpes com passagens

Em meio ao escândalo envolvendo a Agência Safyra Viagens, localizada em Rio Branco, a madrasta da proprietária, Claudia Nogueira, quebrou o silêncio na noite desta quarta-feira (20) e discorreu nas redes sociais sobre as acusações de golpes aplicados pela enteada, Saionagela Barreto.

Bandidos invadem casa de ex-prefeito, levam dinheiro e jogam carro em ribanceira

Uma propriedade do ex-prefeito de Sena Madureira, Nilson Areal, foi alvo da ação de ladrões na manhã desta quinta-feira (21). Segundo informações, ao se levantar, Nilson sentiu falta de um dos veículos que estava em sua garagem.

SEXTA-FEIRA

VÍDEO: Leandrinha Du Art é tietada por acreanos em visita à casa do Papai Noel em Rio Branco

A influenciadora Leandrinha Du Art desembarcou no Acre para participar da Semana Chico Mendes, que teve início no dia 15 e finaliza sua edição no dia 22 de dezembro. Em seu perfil do Instagram, a comunicadora publicou vídeos falando sobre sua estadia no Acre e também sobre sua participação no evento.

Polícia segue investigando invasão à casa de ex-prefeito; prejuízo é divulgado

Diferentemente do que vem sendo comentado em Sena Madureira, a quantia em dinheiro furtada da chácara do ex-prefeito Nilson Areal não chega a ser expressiva. Ontem surgiram especulações de que os ladrões tinham se apropriado de 30 mil reais, porém, essa informação foi rebatida.