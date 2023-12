Oportunidade: Governo anuncia concurso da Educação com mais de 3 mil vagas

O Governo do Acre anunciou nesta na noite desta quarta-feira (20) a realização de um novo concurso público para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE). A iniciativa visa fortalecer o quadro de profissionais na área educacional, abrindo mais de 3.000 vagas para candidatos de diversas áreas.

O anúncio oficial está agendado para o dia 21 de dezembro de 2023, às 10h, nas instalações da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Durante a coletiva, o secretário da pasta, Aberson Carvalho, dará mais informações acerca da divisão das vagas e do nível de exigência do concurso. As informações apontam que haverá vagas para professor efetivo com carga horária de 30 horas. O edital será publicado na edição desta quinta-feira (21) no Diário Oficial do Estado (DOE).

A expectativa em torno do concurso tem sido crescente, já que a oferta de vagas abrange uma ampla gama de áreas, proporcionando oportunidades para profissionais de diferentes especialidades. Em entrevista recente ao ContilNet, o gestor já tinha anunciado a elaboração de um concurso para cobrir o deficit de servidores da pasta.