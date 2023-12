FOTOS: empresário acreano curte viagens aos Emirados Árabes e França; “Inesquecível”

O empresário Moacir Júnior, dono dos restaurantes Picanha Mix, um dos mais populares do Acre, encantou as redes sociais ao mostrar detalhes de sua viagem para Dubai, Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos e Paris, na França.

Em uma pausa em sua agitada agenda de trabalho, o empresário aproveitou para curtir a infinidade de pontos turísticos e o polo gastronômico dos Emirados Árabes. Antes de aterrissar no Acre, o empresário acreano fez uma parada em Paris e compartilhou tudo com seus seguidores.

Moacir já está em solo acreano e agora aproveita o tempo livre para mostrar nas redes alguns cliques e vídeos que trouxe na mala. A coluna Douglas Richer, do ContilNet, conversou com o empresário, que contou um pouco sobre a experiência:

“Dubai hoje é um lugar que todo mundo sonha em ir, né? Um lugar que impressiona e chama a atenção. Cultura bem diferente, culinária, e a arquitetura nem se fala. Eles têm mais de 30 recordes mundiais, prédio mais alto, maior shopping, maior aquário interno, etc. Aí deu uma folguinha no trabalho, aproveitei para conhecer. De quebra, eu aproveitei para ir à Abu Dhabi, que é próximo e é o Emirado mais rico, tem a maior Mesquita do mundo e coisas fascinantes também. Na volta, parei na França, que é o país mais visitado do mundo, né? Lindo, maravilhoso… Foi uma viagem inesquecível!”.

Veja fotos: