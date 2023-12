Menor que causou grave acidente na Dias Martins se recusou a fazer o teste do bafômetro

Uma informação divulgada pelo site Notícias da Hora neste domingo (10) aponta que a menor de idade M.E.L.N, de 16 anos, envolvida no incidente grave ao conduzir o veículo CITROEN/C4, placa RFY2D57, na estrada Dias Martins, na madrugada da última sexta-feira, 8, se recusou a realizar o teste do bafômetro no momento do acidente.

A adolescente atropelou o jovem Mauro Gomes de Freitas Neto, de 19 anos e o colega Felipe Moreira, de 24 anos. Mauro Gomes se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do PS lutando pela vida.

Segundo o apurado, a menor afirmou às autoridades que estava retornando do conjunto Mariana, rua ao lado do conselho regional de contabilidade, mas as imagens do circuito de monitoramento desmentem essa versão. O vídeo mostra adolescente dirigindo o CITROEN/C4 passando pela rotatória no sentido contrário, vindo do Tardezinha em direção ao Centro.

A aparência da condutora denunciava os efeitos do álcool, evidenciados por olhos vermelhos, sonolência e odor alcoólico no hálito. Suas capacidades motora e verbal também estavam comprometidas, com dificuldade de equilíbrio e andar cambaleante segundo relato da guarnição que atendeu a ocorrência.

A menor foi conduzida à Delegacia Especializada em Flagrantes (DEFLA) e apresentada ao delegado. Surpreendentemente, a pedido do delegado de plantão, foi liberada para seu pai, Antônio Eduardo de Magalhães, que é polícial civil.

Com informações do Notícias da Hora