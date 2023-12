Vermelho e Azul: Tião Bocalom monta decoração de Natal com dois Papais-noéis

Fim do mistério. Para acabar com a polêmica sobre a cor do Papai Noel no Natal deste ano, o prefeito Tião Bocalom inaugurou a decoração natalina na Praça da Revolução neste sábado (9), com dois Papais-noéis, um vermelho e um azul.

No último Natal, a Prefeitura chegou a ser criticada por aderir a cor azul nas roupas do Papai Noel nas ornamentações. A cor azul, inclusive, é defendida pelo prefeito Tião Bocalom.

Na última semana, a Prefeitura brincou com a polêmica nas redes sociais e perguntou para a população de Rio Branco qual era a cor preferida para o bom Velhinho.

Para agradar todos os gostos, a Prefeitura colocou dois papais no iglu com temperatura de 10°C.

Veja: