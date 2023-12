Vidente prevê que 2023 foi “amostra grátis” de desastres naturais de 2024

A cigana Sulamita — conhecida vidente das redes sociais — fez uma previsão geral sobre o que podemos esperar para 2024, no Brasil e no mundo. Após três leituras de cartas, ela antecipou que os desastres naturais presenciados em 2023 serão ainda mais intensos e falou que as temperaturas irão aos extremos, com calor e frio intensos pelo mundo.

Como em todas as tiragens de cartas, Sulamita fez a leitura de dois baralhos ciganos simultâneos e, na sequência, fez a leitura de um baralho de tarô.

Nas leituras do baralho cigano, Sulamita destacou as duas cartas do meio — aquelas que ficam ao centro de cada jogo de nove cartas — ‘Casa’ e ‘Chicote’. Segundo a cigana, juntas elas representam que o ano de 2024 não será mais tranquilo que 2023.

“Na numerologia, 2024 é um ano 8, que é de ‘responsabilidade’ e ‘justiça'”, detalha. A fala é ligada diretamente a carta da ‘Lua’, na questão de que o ano será de responsabilidade interna e justiça para os nossos atos.

“É um ano de fechamento de ciclo no total”, disse Sulamita relacionando às cartas do ‘Navio’, da ‘Lupa’ e dos ‘Lírios’. “Nós já demos início a transição planetária, que é rumo a regeneração, e tudo isso mais pesado que tem acontecido a nível de planeta e desastres naturais, foi só o início do que virá”, afirmou a cigana.

Outras cartas citadas por Sulamita como da ‘Aliança’, ‘Coração’, ‘Cigana’ e ‘Frutos’, também reafirmam como 2024 será mais difícil e dão caminhos para como o mundo pode navegá-lo.

Na sequência, Sulamita deu detalhes sobre os os desastres naturais que podem ocorrer. A carta da ‘Raposa’ alerta sobre a cautela. “Tudo o que vivemos em 2023 foi uma ‘amostra grátis’ (para 2024)”.

As cartas do ‘Banco’, ‘Âncora’ e ‘Torre’ revelaram ainda que os desastres naturais vão se acentuar em 2024, especialmente erupções de vulcões, deslizamentos de terra, tsunamis e ondas gigantes mais gigantes do que as vistas em 2023, estas especialmente no Nordeste do Brasil.

Outras previsões

Antes de fazer a leitura do baralho de tarô, Sulamita previu também uma onda de protestos pelo mundo e falou sobre a vinda do ‘anticristo’ em 2024.

As cartas do ‘Diabo’, ‘Enforcado’ e do ‘Louco’ se conectam a ideia de que o ‘anticristo’ chegará à Terra. A cigana alerta também para que as pessoas não sejam enganadas por ele. “Virá como o salvador da pátria”, afirmou.

Na área da ciência, Sulamita disse ainda que o ano de 2024 será positivo e que serão encontradas curas para doenças até então incuráveis, como a AIDS.

A cigana previu também que o papa Francisco morrerá em 2024 — por meio das cartas do ‘papa’ e da ‘morte’.

